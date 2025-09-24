Дзвінок із далекого космосу: NASA планує "протягнути Інтернет" на Марс

NASA завершило дворічний експеримент з тестування лазерного зв’язку у далекому космосі

Уявіть, що ви можете сидіти на Марсі і дивитися відео з Землі у високій якості. Це більше не наукова фантастика, а цілком реальна перспектива, завдяки команді NASA, яка щойно завершила історичний експеримент.

Про це повідомили у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Технологія оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC), встановлена на борту космічного апарату Psyche, успішно передала дані за допомогою лазерів з відстані 351 мільйон кілометрів, що приблизно дорівнює відстані до Марса. Цей космічний експеримент, що тривав два роки, відкриває нову еру для майбутніх пілотованих місій та колонізаторів інших планет.

Космічна місія Psyche, запущена 13 жовтня 2023 року, має на меті дістатися до унікального астероїда 16 Psyche, що розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вважається, що цей астероїд є металевим ядром давньої протопланети, яка не змогла повністю сформуватися.

Космічний широкосмуговий інтернет

За словами представників NASA, експеримент перевершив усі очікування, продемонструвавши швидкість передачі даних, порівнянну з домашнім широкосмуговим інтернетом. 11 грудня 2023 року апарат встановив справжній рекорд, передавши відео ультрависокої чіткості на Землю з відстані понад 30,6 мільйона кілометрів — це майже в 80 разів більше відстані між Землею і Місяцем. Дані були передані з максимальною швидкістю 267 мегабіт на секунду.

«Ця технологія перевершила наші очікування, продемонструвавши швидкість передачі даних, порівнянну з домашнім широкосмуговим інтернетом, і відправивши інженерні та тестові дані на Землю з рекордних відстаней», — розповів Клейтон Тернер, помічник адміністратора Управління місій космічних технологій.

Загалом, наземні термінали отримали 13,6 терабайт даних від Psyche, що доводить життєздатність технології навіть на величезних відстанях.

Як працює космічний зв’язок майбутнього

Складність полягає не тільки у відстані, але й у тому, що і космічний апарат Psyche, і Земля рухаються з неймовірною швидкістю. Лазерному сигналу, що рухається зі швидкістю світла, потрібно кілька хвилин, щоб досягти місця призначення. Щоб подолати цей виклик, команда NASA використовувала високоточні лазерні передавачі.

«NASA прокладає шлях до Марса, і вдосконалення технологій лазерного зв’язку наближає нас на один крок до потокової передачі відео високої чіткості та швидшої, ніж будь-коли раніше, доставки цінних даних з марсіанської поверхні», — сказав співробітник NASA Шон Даффі.

Цей експеримент є ключовим, оскільки майбутні місії, особливо з астронавтами на борту, потребуватимуть набагато більшої пропускної здатності для відправлення наукових даних, зображень високої роздільної здатності та спілкування в режимі реального часу. Оптичний зв’язок стане потужним доповненням до традиційного радіочастотного зв’язку.

Нагадаємо, нещодавно американська корпорація General Atomics Electromagnetic Systems спільно з канадською компанією Kepler Communications US успішно продемонстрували двонаправлений лазерний зв’язок між літаком і супутником на низькій навколоземній орбіті.