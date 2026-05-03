Ефект "Інтерстеллара": вчені знайшли спосіб надсилати повідомлення у минуле

Машини часу зазвичай вважають прерогативою наукової фантастики, проте фізики стверджують: ця технологія може стати реальністю. Дослідники розробили метод, який дозволяє передавати інформацію крізь час, використовуючи дивовижні закони квантової фізики.

Про це пише The Daily Mail.

Послання крізь час

Хоча нова технологія не дозволить вам особисто відвідати епоху динозаврів, вона відкриває шлях до надсилання повідомлень у минуле. Вчені зазначають, що цей метод працює за принципом, описаним у фільмі «Інтерстеллар». У стрічці герой Меттью Макконахі передає доньці послання крізь час, рухаючи стрілки її годинника.

Фізики стверджують, що реальний процес нагадує цю «причинну петлю». Доктор Кайюань Цзи з Корнелльського університету пояснює: «Батько пам’ятає, як донька розшифрувала його майбутнє повідомлення. Таким чином, він може дати інструкції самому собі щодо того, як найкраще закодувати це послання».

Петлі в тканині всесвіту

Згідно з теорією відносності, усе в нашому всесвіті рухається крізь простір-час за певним маршрутом. Один із таких маршрутів називається замкненою часоподібною кривою (CTC). Об’єкт, що рухається по такій кривій, прямує в майбутнє, а потім робить петлю крізь минуле і повертається в ту саму точку, з якої почав.

Створення такої петлі в макросвіті потребує нескінченної енергії. Однак на мікроскопічному рівні — у квантовому світі — такі структури можуть виникати природним шляхом через явище квантової заплутаності.

«Ми створили еквівалент відправлення фотона на кілька наносекунд назад у минуле, де він намагався „вбити“ свою попередню версію», — пояснює професор Сет Ллойд із Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Телефонний зв’язок із минулим часом

В теорії, такий метод створює щось на кшталт прямої телефонної лінії з пристроєм у минулому. Проте, як і в будь-якому зв’язку, тут виникають перешкоди та «шуми».

Саме тут на допомогу приходить логіка «Інтерстеллара». Вчені у статті для журналу Physical Review Letters доводять: якщо ви в майбутньому пам’ятаєте, як складно було вашій «минулій версії» зрозуміти спотворене повідомлення, ви зможете закодувати його так, щоб максимально підвищити шанси на успіх.

Чому це важливо

Повідомлення, надіслане назад у часі, може виявитися чіткішим за звичайне, оскільки відправник уже знає результат його отримання.

Хоча повноцінну «петлю часу» ще не побудовано, професор Ллойд каже, що провести експеримент на квантовому рівні буде досить легко.

Це відкриття не лише допоможе вченим зрозуміти, як інформація передається крізь «шумні канали», а й може радикально вдосконалити сучасні методи квантового зв’язку.

