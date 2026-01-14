Ефективніша за ліки: вчені з’ясували, що звичайна чашка кави може контролювати рівень цукру в крові

Кава / фото ілюстративне / © Pixabay

Звичайна чашка кави може контролювати рівень цукру в крові ефективніше за деякі популярні медпрепарати. Нове дослідження доводить, що щоденний ритуал не лише бадьорить, а й здатний стати потужним союзником у боротьбі з діабетом.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники вважають, що кава може допомогти людям із діабетом другого типу, які залежать від ліків та ін’єкцій для стабілізації глюкози. Вчені порівняли сполуки смаженої арабіки з акарбозою — популярним препаратом, що сповільнює розщеплення вуглеводів.

Чашка кави / © Pixabay

З’ясувалося, що кава пригнічує той самий травний фермент, що й медикамент, знижуючи рівень цукру після їжі. Це особливо важливо при діабеті другого типу, коли організм через стійкість до інсуліну або його дефіцит не може самостійно впоратися з накопиченням глюкози.

Відсутність контролю за рівнем цукру загрожує серйозними ускладненнями: від серцевих хвороб та інсульту до ниркової недостатності, втрати зору й пошкодження нервів. Хоча іноді допомагає зміна способу життя, більшість пацієнтів потребують тривалої терапії інсуліном, препаратами GLP-1 або акарбозою.

Згідно з дослідженням у журналі Beverage Plant Research, вчені виявили в каві три унікальні сполуки — кафельдегіди A, B та C. Вони блокують фермент альфа-глюкозидазу, який розщеплює вуглеводи, тим самим уповільнюючи викид глюкози в кров після їжі. Цей механізм ідентичний дії акарбози, що відкриває нові можливості для лікування діабету.

Дослідники зазначають, що це відкриття прокладає шлях до створення «функціональних продуктів» із природними властивостями для зниження глюкози.

Масштабні дослідження вже підтвердили, що кожна додаткова чашка кави на день зменшує ризик розвитку діабету другого типу, а найбільшу користь приносить вживання від трьох до п’яти чашок щодня. З огляду на понад 400 мільйонів хворих у світі, такі результати мають стратегічне значення для лікування цього захворювання.

Раніше ТСН.ua писав про те, як треба пити каву, щоб напій допомагав розганяти метаболізм і спалювати жир. Фахівці зазначають, що правильне вживання цього напою допомагає організму витрачати більше енергії, підвищувати тонус і підтримувати здоровий баланс ваги без радикальних методів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.