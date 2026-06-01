Ефективніше, ніж уколи: німецькі вчені розробили новий препарат для схуднення

Вчені створили препарат для схуднення, який, подібно до троянського коня, непомітно проникає в клітини та забезпечує організм додатковою енергією. На відміну від ін’єкцій для схуднення, які діють на поверхні клітин, німецькі дослідники розробили препарат, що може проникати у клітини.

Результати дослідження опублікували у журналі Nature.

Новий препарат для схуднення розробили у лабораторії професора Тімо Д. Мюллера, директора Інституту діабету та ожиріння ім. Гельмгольця у Мюнхені. Його група науковців вивчає, як організм керує енергією.

Ін’єкції для схуднення, які протягом останніх кількох років стали дуже доступними та популярними, засновані на інкретинових гормонах. Це умовні сигнали, які виділяє кишківник після прийому їжі, що притуплюють апетит і стабілізують рівень цукру у крові.

Два з них, GLP-1 і GIP, виконують більшу частину роботи. Німецькі науковці вирішили додати до цього комплексу ще один, сильніший препарат. Він активує сімейство регуляторних білків, які допомагають контролювати спалювання жиру та перероблення цукру в організмі.

Ці регулятори присутні майже у всіх тканинах, тому вплив на них скрізь може завдати шкоди.

У попередньому дослідженні група показала спосіб, який дозволяє гормону кишківника доставляти препарат тільки туди, де він має бути.

Для нової молекули дослідники поєднали препарат, який проходить випробування для лікування жирової хвороби печінки, з інкретиновою сполукою.

Препарат протестували на мишах, які були товстенькими. Результати приголомшили: у мишей знизилися вага, тяга до їжі, а також значно впав рівень цукру у крові. Гібрид також перевершив препарат, що поєднує в собі дію GLP-1 та GIP — тобто ін’єкції для схуднення, як-от Оземпік чи подібні.

Крім того, він продемонстрував унікальну перевагу, яка не залежить від схуднення: у піддослідних суттєво покращився рівень цукру в крові та підвищилася чутливість до інсуліну. Також гібрид дієво знижував запальні процеси в печінці, спричинені ожирінням.

Очікувано, що препарат для схуднення має низку сильних побічних ефектів. Серед них — скупчення рідини в організмі. Проте цільова версія оминула всі ці проблеми. У піддослідних мишей не було симптомів додаткового збільшення ваги, анемії, накопичення рідини та пошкодження нирок.

Також німецькі науковці поділилися, що ефект препарату для схуднення зберігається. На струнких та здорових мишей препарат не подіяв. Препарат працюватиме тільки на тих людях, які мають проблеми з вагою.

Наразі дослідження обмежилося мишами, адже на розробку препарату для людей підуть роки та значні фінансові пожертви.

Нагадаємо, щоденний вплив низьких температур, наприклад, через холодний душ, може стати простим і доступним способом прискорення спалювання калорій та боротьби з надмірною вагою.

Дослідники LUMC та Ноттінгемського університету вивчили вплив холоду на 47 пацієнтах, частина з яких щоранку по дві години носила охолоджувальні жилети. За шість тижнів група в жилетах втратила в середньому 0,9 кг жиру, тоді як контрольна група набрала 0,6 кг.

Ефект схуднення пояснюється тим, що холод активує буру жирову тканину, яка спалює внутрішні запаси жиру для вироблення тепла. Це знижує вагу і позитивно впливає на рівень ліпідів, глюкози та зменшує запалення.

Наразі вчені проводять новий експеримент у Нідерландах за участю 34 жінок, щоб перевірити ефективність звичайного 90-секундного ранкового душу з найхолоднішою водою.

