Екіпаж Artemis II встановив рекорд під час обльоту Місяця та повертається на Землю

Земля з космосу / © NASA

Реклама

Пілотована місія Artemis II здійснила обліт Місяця, під час якого астронавти встановили новий історичний рекорд дальності перебування людини в космосі.

Про це повідомила астронавтка Крістіна Кох під час трансляції NASA.

Під час польоту космічний корабель Orion віддалився від Землі приблизно на 400 тисяч кілометрів (252 756 миль). Таким чином, місія Artemis II офіційно перевершила попередній рекорд дальності пілотованого польоту, встановлений астронавтами місії Apollo 13 у 1970 році.

Реклама

Після обльоту супутника екіпаж відновив зв’язок із центром управління. Зв’язок був відсутній близько 40 хвилин, поки корабель перебував у радіотіні за зворотним боком Місяця.

Одразу після виходу на зв’язок Крістіна Кох звернулася до Землі з емоційним посланням.

«Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати. Ми будемо будувати кораблі», — сказала вона.

Вона наголосила на важливості розвитку космічних технологій і майбутніх місій.

Реклама

«Ми знову відвідаємо Землю. Ми побудуємо наукові аванпости. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо займатися радіоастрономією», — продовжила астронавтка.

Кох також підкреслила значення людської співпраці.

«Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо розвивати промисловість. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного», — підсумувала вона.

До складу екіпажу входять командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, а також фахівці місії Крістіна Кох і Джеремі Гансен.

Реклама

Наразі корабель Orion розпочав зворотну траєкторію та прямує до Землі.

Цей політ став першим за понад 50 років польотом людини до Місяця і розглядається як ключовий етап підготовки до майбутніх місій із висадкою астронавтів на його поверхню в межах програми NASA.

Раніше повідомлялося, що астронавт NASA під час польоту до Місяця зробив унікальний знімок Землі з космічного корабля Orion.

Ми раніше інформували, що астронавти місії Artemis II передали корисні відомості, серед яких і те, що Місяць суттєво відрізняється впритул і з Землі.