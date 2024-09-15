Екіпаж космічних туристів SpaceX Polaris Dawn повернувся додому після історичної місії

Після 5 днів перебування у космосі на Землю повернулися туристи місії Polaris Dawn від компанії SpaceX. Екіпаж складався із мільярдера Джареда Айзекмана та інженера SpaceX Сари Джилліс, Анни Менон та Скотта Потіта. Уся операція транслювалася наживо.Космічний корабель упав в океан біля узбережжя штату Флорида.

Про це повідомляє CNN.

Місія увійшла в історію, досягнувши 1400 км висоти — найбільшої висоти, ніж будь-яка людина за 50 років. Вихід у відкритий космос також став першим випадком, коли таку спробу здійснили у межах приватної місії.

Щоб безпечно дістатися додому, капсула Crew Dragon здійснила так званий "скид з орбіти". Потім космічний корабель досяг надзвичайно високої температури (до 1900°C) через тиск і тертя, спричинені зіткненням з повітрям, продовжуючи рух на швидкості приблизно 27 тисяч км/год.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Згодом Crew Dragon розгорнув парашути, щоб сповільнити зниження. Космічний корабель упав в океан біля узбережжя штату Флорида, о 03:37 15 вересня за місцевим часом.

Нагадаємо, Айзекман і Джилліс, що перебували у складі екіпажу, пробули зовні кілька хвилин і повернулися на корабель. Вони не віддалялися від корабля, оскільки скафандри SpaceX не мають системи життєзабезпечення.

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