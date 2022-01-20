Екологи показали, як дихає Земля в різні пори року (відео)

Анімація була заснована на супутникових спостереженнях.

Екологи вирішили показати, як рослини на планеті поглинають вуглець, а потім повертають його частину в атмосферу. Нова анімація демонструє, як Земля "вдихає" і "видихає" вуглець у різні пори року.

Про це пише Daily Mail.

Також читайте До 2500 року Земля може змінитися до невпізнання: вчені дали невтішний прогноз

Автором анімації є професор, еколог з Інституту біогеохімії ім. Макса Планка в Єні Маркус Рейхштейн.

За словами Рейхштейна, його анімація була заснована на супутникових спостереженнях, а також даних сотень станцій з моніторингу викидів вуглецю в усьому світі.

"Візуалізація — це просто кумедний проєкт. Вуглецевий цикл на Землі і те, як він змінюється від місяця до місяця, говорить багато про що. По суті, він показує, наскільки важливо захищати наявних поглиначів вуглецю", — сказав Рейхштейн.

Раніше стало відомо, що дослідження, яке очолив Крістофер Дж. Спенсер, вчений-геолог з Університету Квінз в Кінгстоні (Канада), засвідчує, що упродовж першого мільярда років в історії нашої планети кора Землі була більш, ніж удвічі тоншою, ніж тепер. Саме в цей час почали формуватися сучасні гірські масиви, включно з Гімалаями.

Читайте також: