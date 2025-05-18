Екологічна катастрофа наближається: комахи гинуть у нерівній боротьбі за виживання

Екологічні проблеми ведуть до скорочення популяції комах / © Associated Press

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Маленькі комахи грають величезну роль у підтримці життя Землі. Але через скорочення їх довкілля та зміни клімату, їх чисельність скорочується з тривожною швидкістю. Нове дослідження команди вчених з Університету Юліуса-Максимиліана у Вюрцбурзі, Німеччина, встановило, що одночасний вплив підвищення температури та зникнення довкілля створює нову і смертельнішу загрозу.

Про це пише Earth.com

Від 1970-х років дослідження показують приголомшливе зниження біомаси комах на 50%. І причини цього — руйнація довкілля та зміна клімату.

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Під керівництвом професора Інгольфа Штеффана-Девентера вчені провели масштабне дослідження у 179 місцях у Баварії. Їхні висновки показують страшне майбутнє планети, в якому комахи борються за виживання в ландшафті, що швидко змінюється.

Міська спека скорочує популяцію бджіл

Бджоли виконують найважливішу роль запилювачів рослин та несуть на собі основний тягар екологічних проблем. Без них урожаї сільськогосподарських культур катастрофічно скоротяться, а результатом буде голод та зменшення населення.

У лісах бджоли змогли пристосуватися до глобального потепління і поки що зберігають свою популяцію. Але чисельність міських бджіл скоротилася на 65%.

«Це приголомшливе скорочення популяції, яке означає катастрофу для запилення», — зазначає видання.

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Лікар Крістіна Гануза, біолог проєкту, звернула увагу, що досі вчені упускали з уваги, наскільки велику роль відіграє підвищення нічних температур.

«Той факт, що нічні температури мають такий вплив на денних комах, має велике значення. Саме тому, що середні нічні температури зростають навіть швидше за денні», — пояснила Гануза.

Вдень спека виснажує, а ночі не дають прохолоди. У таких умовах бджоли, вже витіснені зі свого природного середовища, не можуть уникнути нещадного тепла. Для них місто стає смертельною пасткою.

Дослідники підкреслюють важливість поєднання природних місць проживання у міських та сільськогосподарських районах. Без зелених коридорів комахи втрачають не лише свої будинки, а й шляхи до виживання.

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Агрохімія вбиває не лише шкідників

Серед комах є не тільки шкідники, які щороку прагнуть знищити наші посіви, але й хижаки та паразити, які природним чином контролюють чисельність сільськогосподарських шкідників.

«Це може вплинути на сільськогосподарське виробництво, оскільки комахи, які беруть участь у природній боротьбі зі шкідниками, страждають [від інсектицидів — ред.] так само», — сказала доктор Сара Редліх.

Без цих хижаків, які контролюють шкідників, сільськогосподарські втрати можуть зрости. Однак у районах, де сільськогосподарські землі та природні довкілля перемішані, популяції хижаків почуваються краще.

Коли комахи зникають, наслідки поширюються назовні. Бджоли зникають, а квіти залишаються незапиленими. Хижаки вимирають, а шкідники безконтрольно розмножуються. Харчові ланцюжки порушуються і цілі екосистеми дають збій.

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«Комахи можуть бути маленькими, але їхня відсутність створює порожнечу, яка луною відкликається у всій екосистемі. Кожне зникнення — це нитка, висмикнута зі складної павутини життя», — йдеться в статті.

Вчені відзначають, що зміна клімату та втрата довкілля посилюють один одного. Але ситуацію можна покращити, якщо створювати «зелені коридори» у сільськогосподарських та міських ландшафтах. Це дасть комахам життєво важливі притулки.

Крім того, потрібно шукати способи зниження нічної температури та дослідити, чому одні види краще за інші протистоять зміні клімату. Це може допомогти в розробці цілеспрямованих заходів щодо збереження видів комах, що зникають, і вберегти світ від екологічної катастрофи.

Нагадаємо, вчені б’ють на сполох, стверджуючи, що величезні жуки-голіафи перебувають на межі вимирання через шоколад. Їх популяції загрожує зникнення через промислове виробництво какао та торгівлі сушеними комахами.

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