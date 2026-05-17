Ексдослідник ЦРУ заявив про 4 типи інопланетян, яких нібито приховують США

Типи інопланетян / © Space.com

Колишній дослідник ЦРУ зробив сенсаційну заяву про те, що з розбитого НЛО вилучили 4 типи інопланетян. За його словами, США визначили чотири різні типи позаземного життя. Про це розповів колишній дослідник передової зброї ЦРУ.

Про це пише Unilad.

Інопланетяни існують чи ні: ексдослідник ЦРУ зробив сенсаційну заяву

Щороку тисячі фрагментів космічного сміття проникають у нашу атмосферу. Третина американського населення вважає, що деякі з цих об’єктів можуть мати позаземне походження.

Протягом багатьох десятиліть уряд США мовчав про існування інопланетного життя та непізнаних летючих об’єктів (НЛО). Дехто стверджує, що ці теорії змови є зручним прикриттям для правди — нібито того, що американські військові таємно випробовують експериментальну зброю та літальні апарати в небі.

Колишній урядовий дослідник, діяльність якого фінансувало ЦРУ, цього тижня викликав ажіотаж і заявив, що американська «глибинна держава» вже виявила чотири різні типи інопланетного життя, які можуть ховатися від людей.

Про це заявив доктор Хел Путхофф у подкасті «Щоденник генерального директора». Він багато років працював радником у Програмі застосування передових аерокосмічних систем озброєння.

Під час розмови зі Стівеном Бартлеттом 89-річний Путхофф розповів таке:

«Люди, які брали участь у реабілітації, говорили, що існує щонайменше чотири типи. Чотири окремі типи. Я не мав прямого доступу до цієї інформації, але я вірю тим, з ким я спілкувався: існує чотири окремі типи життя», — заявив Путхофф.

Дослідник відмовився розповідати будь-які подробиці. Однак інші дослідники, які цікавилися теоріями змови, теж говорили про чотири позаземні типи життя. Доктор Ерік Девіс розділив інопланетне життя на такі категорії: сірі, нордичні, комахоподібні і рептилоїдні.

За словами астрофізика, кожна з цих нелюдських форм життя зберігає людиноподібний вигляд із двома руками та двома ногами. Але з чотирьох різних груп лише дві за розміром схожі на людей. Він переконаний, що нордичні та рептилоїдні інопланетяни розміром з людину.

Доктор Девіс докладно пояснив цю різницю на великій конференції з інопланетян у 2025 році, яку організовував фонд UAP Disclosure Fund.

Доктор Девіс наполягає на тому, що нордичні інопланетяни дуже схожі на людей, мають схожу форму тіла та зовнішній вигляд, попри те, що нібито прибули з планети на іншому кінці галактики. А рептилоїдні інопланетяни, за його словами, «ймовірно, схожі, але мають луску замість шкіри».

Проте найвідомішим фенотипом інопланетян є Сірі. Ці інопланетяни — маленькі безволосі істоти з великими очима, мабуть, перше, що спадає на думку багатьом людям, коли вони думають про інопланетян.

Останній тип інопланетного життя, за яким можуть стежити США, є інсектоїди. Ці істоти схожі на комах, нагадують богомолів.

Варто зазначити, що наразі та за всю історію спостережень не було жодного вагомого доказу існування інопланетян.

Нагадаємо, результати дослідження Інституту космічних досліджень Австрійської академії наук свідчать, що найближча технологічна цивілізація в Чумацькому Шляху може перебувати за 33 000 світлових років від нас.

Шанси програми SETI на успіх є малими, адже для виникнення розумного життя планета повинна мати активну тектоніку плит для регулювання рівня CO_2 та утримання атмосфери.

Крім того, для розвитку технологій концентрація кисню має становити не менше 18%, а складний баланс газів обмежує час існування придатної для життя біосфери.

На Землі для появи технологічної цивілізації знадобилося 4,5 мільярда років. Розрахунки показують: щоб інша цивілізація існувала одночасно з нами, її середня тривалість життя має становити від 280 000 до мільйонів років, тобто вона буде значно старшою за людство.

Попри низьку ймовірність швидкого контакту, науковці закликають продовжувати пошуки SETI, адже будь-який результат — як підтвердження унікальності Землі, так і виявлення інопланетного розуму — стане колосальним науковим проривом.

