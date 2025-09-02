Експерт із кібербезпеки закликає iPhone-користувачів змінити налаштування

iPhone

Реклама

Користувачі iPhone отримали тривожне попередження від експерта з кібербезпеки: дві стандартні налаштування на смартфоні підвищують ризик злому та можуть дати хакерам доступ до особистої інформації.

Про це пише видання Daily Express.

Експерт із технологій Скотт Полдерман опублікував у TikTok відео, у якому закликав користувачів iPhone терміново змінити дві налаштування телефону, щоб захистити свої дані. Полдерман зазначив, що навіть ті, хто дотримується всіх правил кібербезпеки, можуть стати жертвами хакерів, оскільки останні використовують приховані вразливості телефону та публічні Wi-Fi мережі для доступу до особистої інформації.

Реклама

Перше налаштування стосується Wi-Fi: користувачам потрібно відкрити «Налаштування», вибрати «Wi-Fi» та вимкнути опцію «Запит на підключення до мереж». Це дозволяє запобігти автоматичному підключенню до потенційно небезпечних публічних мереж.

Друге налаштування пов’язане з функцією AirPlay та опцією «Безперервність». Полдерман рекомендує зайти в «Налаштування», потім у «Загальні», обрати «AirPlay та Безперервність» і встановити опцію на «Запит» або «Ніколи». Це обмежить доступ зловмисників через публічні мережі.

За словами експерта, виконання цих простих кроків значно знизить ризик злому та захистить особисті дані користувачів. Крім того, відключення автоматичного підключення до мереж допомагає економити заряд батареї.

Відео Полдермана вже переглянули понад 80 тисяч разів, і сотні користувачів залишили коментарі, дякуючи за інформацію та визнаючи, що раніше не знали про небезпеку цих налаштувань. Один із коментаторів написав: «Дякую за поради, тепер я відключив обидві опції», а інший додав: «Це важливо знати всім, хто користується iPhone».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Google готує нову функцію для Android та iPhone, яка дозволить користувачам обох платформ працювати разом без обмежень між екосистемами. Мільйони користувачів очікують на оновлення, що зробить спільне використання сервісів Google зручнішим і безшовним.