Експерт розповів, чому небезпечно використовувати загальний Wi-Fi

Ділитися домашнім інтернетом із сусідами чи невеликим бізнесом здається невинною справою, однак насправді така практика може обернутися проблемами. Провайдери у своїх договорах зазвичай чітко забороняють суборенду підключення, тому навіть з добрих намірів користувач ризикує отримати штраф або стати відповідачем у суді.

Проте юридичні наслідки — лише частина небезпеки. Набагато серйознішими можуть бути технічні ризики. Коли одна мережа одночасно обслуговує і побутові, і робочі пристрої, зникає чітка межа між ними. Це відкриває шлях для кіберзлочинців: домашній роутер, розрахований на кількох користувачів, під навантаженням десятків ґаджетів стає вразливим, може перегріватися, знижувати продуктивність і фактично перетворюватися на точку входу для атак.

У такій ситуації хакери отримують шанс проникнути у вашу мережу, переглядати інформацію з камер чи мікрофонів, викрадати паролі від банківських акаунтів і пошти, а також розсилати спам від вашого імені. І відповідати за це доведеться саме власникові підключення.

Окремо фахівці наголошують на небезпеці інтернет-речей. Смарт-лампи, відеокамери, касові апарати чи навіть побутова техніка в загальній мережі можуть стати «чорним входом» для зловмисників. Використавши вразливості IoT-пристроїв, вони здатні поширювати віруси, красти дані або запускати масштабні DDoS-атаки. Тому експерти радять бізнесу не економити на підключенні та обирати корпоративні пакети з виділеними IP-адресами, системами захисту і професійною підтримкою.

Крім цього, варто дотримуватися правил цифрової безпеки. Міняти паролі на роутері хоча б двічі на рік, регулярно оновлювати прошивку, вимикати невикористовувані функції. Паролі мають бути складними та унікальними, а не типовими «admin/admin». Корисно також час від часу перевіряти список підключених пристроїв і відключати незнайомі.

І ще одна порада стосується довговічності техніки: правильне живлення та захисні аксесуари допоможуть уникнути пошкоджень і продовжити роботу ґаджетів.

