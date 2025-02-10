Експерти планують виманити крихітних іншопланетян на Марс хімічною речовиною з крові людини

Науковці планують створити пастку, щоб виманити прибульців, які переховуються на Марсі, за допомогою хімічної речовини в людській крові. Про це стало відомо після того, як вчені шокували дослідженням, що іншопланетяни можуть стежити за Землею.

Астробіологи розробляють пристрій, який, як вони сподіваються, дражнитиме позаземних мікробів, змушуючи їх виявляти себе, передає Daily Star. Його ключовим інгредієнтом є звичайна амінокислота, що міститься у великій кількості в людській крові.

Дослідники NASA виявили хімічну речовину – L-серин – і подібні амінокислоти, поховані в метеоритах. Вони є життєво важливими для здатності багатьох організмів синтезувати власні білки.

Тести показали, що бактерії, які виживають у найсуворіших умовах Землі, тяжіють до L-серину. Науковці створили апарат, що містить цю хімічну речовину, який може приземлитися на Марсі і виманити позаземних мікробів, остаточно довівши, що життя існує на Червоній планеті.

Макс Рікелес, колишній аерокосмічний інженер, який зараз працює над дослідженням позаземних біосигнатур у Берлінському технічному університеті, Німеччина, сказав: "Це може бути способом пошуку життя для майбутніх космічних місій на Марс. L-серин, саме цю амінокислоту, яку ми використовували, ми можемо створювати в нашому організмі самостійно".

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Ця сполука також поширена в океанах Землі в темних, потойбічних екосистемах, що оточують глибоководні гідротермальні джерела, де життя розвинулося далеко від місць, де воно могло б прогодуватися за допомогою фотосинтезу.

Пристрій Рікелеса ґрунтується на явищі хемотаксису – процесі, в якому мікроби мігрують у відповідь на хімічні речовини, що перебувають поруч. Дослідження показали, що багато крихітних організмів рухаються до більш високих концентрацій L-серину.

Це спонукало Рікелеса розробити тест-набір з двома камерами, розділеними тонкою напівпористою мембраною. Перша камера містила б зразок з іншого світу, наприклад, з Марса, а друга – концентрацію L-серину у воді.

Експерти сподіваються зняти на відео чужорідні мікроби, що рухаються до L-серину. Рікелес сказав: "Досягнення в апаратному і програмному забезпеченні за останні декілька років дійсно порушують питання про дійсно старомодний спосіб проведення експериментів з візуальними спостереженнями, особливо коли ви поєднуєте його з великими даними, машинним навчанням і так далі".

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Рікелес і його команда протестували систему, використовуючи три екстремофільні види, здатні процвітати в найсуворіших умовах Землі.

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Кожен із них був обраний, щоб представляти крихітні інопланетні форми життя, які можуть вижити в негостинному космічному світі, наприклад, на випаленій космічними променями поверхні пустелі Марса або крижаних супутниках Юпітера.

Одна бактерія, знайдена в океанах біля берегів Антарктиди, процвітала в "дуже низьких температурах" і "солоному середовищі", як на Марсі, сказав Рікелес. Інша – різновид кишкових бактерій – розвиває захисну оболонку, щоб витримувати температуру до 100 градусів. А третій – знайдений у Мертвому морі – витримує агресивний радіаційний вплив, подібний до того, з яким мали б впоратися марсіанські мікроби.

Всі три зразки в дослідженні швидко перемістилися з камери для зразків у бік L-серину. Професор придатності планет для життя Дірк Шульце-Макух, який працював із Рікелесом, сказав, що прилад може знайти іншопланетні мікроби, якщо космічний посадковий апарат зможе приземлитися в місці, де існує "рідка вода".

Він сказав, що південні високогір'я Марса або низькогірні місця, такі як дно каньйону Valles Marineris або всередині печер, де "атмосферний тиск достатній для підтримання рідкої води", є улюбленими місцями для полювання іншопланетян.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що станеться, якщо астронавт еякулює в космосі. Поки що жодна людина офіційно не займалася сексом у космосі.

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