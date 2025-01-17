Експерти пояснили, як захистити свої дані у браузерах від шахраїв

Кіберфахівці закликають користувачів Chrome і Chromium вжити низку заходів для захисту персональних даних.

Про це повідомило видання iTechUA.

Зокрема, рекомендується відключити синхронізацію з Google-акаунтом та надсилання діагностичних даних, щоб уникнути прив’язки інформації браузера до облікового запису.

Експерти радять:

Відмовитися від використання вбудованої функції збереження паролів і переходьте на спеціалізовані менеджери паролів.

Деактивувати автозаповнення адрес, збереження платіжної інформації та автоматичний вхід на сайти.

Заборонити сайтам перевіряти збережені способи оплати.

"Для блокування відстеження і персоналізованої реклами експерти рекомендують відключити сторонні файли cookie, функцію “Do Not Track” і персоналізовану рекламу. Блокування нав’язливої реклами та автоматичне видалення дозволів для невикористовуваних сайтів додатково підвищать рівень захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, незабаром ChatGPT зможе нагадати вам вигуляти собаку.

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