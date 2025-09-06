Експерти б’ють на сполох: найбільший вулкан Європи знову подає ознаки життя (фото)

Вулкан Кампі Флегрей / © Getty Images

Під Неаполем почав виявляти активність найбільший вулкан Європи — Кампі Флегрей. Вчені застерігають про потенційну катастрофу, яка може забрати життя сотень тисяч людей.

Про це пише Т4.

Ця вулканічна кальдера востаннє вивергалася дуже давно — у 1538 році. Проте останнім часом цей супервулкан знову показує ознаки неспокою.

Вчені фіксують все більше підземних поштовхів, які почалися ще в 1950-х роках. Активність значно зросла у 2005 році, а з 2018 року ситуація стала ще більш серйозною.

У районі вулкана Кампі Флегрей останніми місяцями різко зросла кількість землетрусів. Найсильніший з них, магнітудою 4,4, стався у травні і був рекордним за останні десятиліття. Проте нові дані, отримані за допомогою штучного інтелекту, свідчать, що реальна загроза набагато серйозніша.

Як з’ясувалося, кількість підземних поштовхів у регіоні вчетверо перевищує раніше зареєстровані показники. Відтак, у період з 2022 по 2025 роки, було зафіксовано понад 54 тисячі, замість 12 тисяч землетрусів.

Науковець зі Стенфордського центру сейсмічної активності Білл Еллсворт зазначає, що довгі розломи можуть свідчити про ймовірний землетрус магнітудою у 5 балів. Зо словами дослідника, вчені вперше змогли побачити геологічні структури, відповідальні за цю активність.

Це дуже серйозна загроза для більш ніж півмільйона людей, які живуть у цій місцевості. Найнебезпечніше місто — Поццуолі, яке знаходиться прямо між двома розломами. Коли таке вже траплялося у 1980-х, земля піднялася на понад два метри, і 40 тисяч людей довелося виселяти.

Наразі вчені не виявили активності магми, що зменшує побоювання щодо швидкого виверження вулкана.

Головна небезпека землетрусів — це руйнування будівель і інфраструктури. Завдяки новим технологіям вчені змогли точно визначити, де знаходяться розломи і які вони за розміром. Це допомагає їм точніше прогнозувати силу майбутніх землетрусів.

«Сейсмічність може змінитися будь-коли, і ця можливість отримати чітке уявлення тепер працює», — наголосив Грег Бероза, професор геофізики Стенфордського університету.

За останні 400 тисяч років, вулкан Кампі Флегрей спричинив два найбільших виверження в Європі. Експерти прогнозують, що у разі пробудження цього гіганта, масштаби руйнувань можуть сягати рівня виверження Везувію, котрий зруйнував Помпеї та Геркуланум, або ж спричинити глобальну зиму.

Раніше ТСН.ua писав про найвищий активний вулкан планети — Невадо-Охос-дель-Саладо. Він розташований на кордоні Чилі та Аргентини, а його вершина сягає 6879 метрів над рівнем моря, що майже на 2 км вище, ніж найвідоміші вершини Європи.

