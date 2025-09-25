Експерти назвали найнадійніші та найгірші телефони: що варто знати

Телефон / © Pixabay

Рішення про купівлю нового смартфона завжди непросте, зважаючи на величезний вибір — від найновіших складних моделей до простих «думфонів». Стрес від вибору пристрою може бути значним. Експерти Which? проаналізували дані, щоб виявити найбільш і найменш надійні бренди за частотою виникнення несправностей.

Про це пише Daily Mail.

Команда проаналізувала 15644 смартфони від 14 популярних брендів, включно з Apple, Samsung, Nokia та Huawei, придбаних протягом останніх семи років. Результати цього дослідження можуть змусити замислитися, особливо якщо ви плануєте купувати iPhone чи Samsung.

У Which? виявили, що ймовірність виникнення несправностей протягом перших кількох років сильно відрізняється між брендами. Хоча рівень несправностей у більшості брендів був досить низьким у перший рік володіння, ситуація змінюється у довгостроковій перспективі.

Найменше несправностей (найнадійніші): за шість років лише 11% пристроїв OnePlus , Realme та Google мали несправності. Експерти Which? особливо відзначають Realme як надійний бренд.

Найбільше несправностей (найменш надійні): телефони Sony та Huawei виявилися найменш надійними після шести років користування.

«Середина» рейтингу: Samsung та Apple опинилися посередині за кількістю виявлених помилок: 13% і 15% несправностей відповідно за шість років.

Варто зазначити, що в середньому лише 8% смартфонів виходять з ладу протягом трьох років, тож більшість пристроїв мають прослужити пристойний час після купівлі.

Основні проблеми та що найчастіше ламається

«Which?» також визначили найпоширеніші причини несправностей:

Проблеми з акумулятором (29% усіх несправностей): Сюди входять випадки швидкої розрядки, але найчастіше користувачі скаржилися на значне погіршення часу роботи акумулятора за короткий період. Повільна/млява робота телефону (5%). Зависання телефону (5%). Збої пристрою (4%). Проблеми з оновленням програмного забезпечення (3%).

Найменш поширеними несправностями були проблеми з розпізнаванням відбитків пальців та обличчя (менше 1%), а також випадки займання, димлення, переривання вмикання та відмови динаміка (по 1%).

Важливість оновлень безпеки

Зважаючи на досить низький загальний рівень помилок, дослідники «Which?» пропонують покупцям приділяти особливу увагу оновленням безпеки.

«Чим довше телефон залишається без патчів безпеки, тим вищим стає ризик», — наголошують експерти.

Найкращі виробники, включно з Apple, а також деякими моделями Samsung та Google, підтримують свої телефони оновленнями щонайменше п’ять років з дати випуску. Натомість найгірші моделі підтримуються лише два роки.

Нагадаємо, минуло лише кілька днів після старту продажів iPhone 17, а користувачі вже стикаються з неочікуваними труднощами. Окрім підвищеної вразливості корпусу до подряпин, власники нових смартфонів повідомляють про перебої у роботі бездротових з’єднань.

У Китаї покупці нових моделей iPhone 17 та iPhone 17 Pro/Pro Max повідомляють про серйозну проблему: смартфони легко дряпаються та покриваються вм’ятинами. У Мережі з’явилися численні фотодокази, що демонструють потертості на щойно придбаних пристроях.

