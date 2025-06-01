Експерти з довголіття розповіли, коли люди зможуть жити до 1000 років

До 2045 року люди зможуть змінювати тіла та не вмирати / © Pixabay

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Вчені, футурологи та технологічні інвестори прогнозують, що до 2050 року люди зможуть жити до 1000 років або навіть стати повністю безсмертними. Це стане можливим завдяки біотехнологіям, штучному інтелекту та цифровим рішенням.

Про це пише Daily Mail.

У Кремнієвій долині підприємці, як-от Браян Джонсон, дотримуються інтенсивних режимів, наприклад його плану «Blueprint», щоб уповільнити або навіть обернути старіння, а компанії на кшталт Altos Labs вже тестують методи, які подовжили життя мишам.

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Експерти кажуть, що ми стоїмо на порозі технологій, здатних зробити безсмертя можливим — і навіть називають конкретні роки, коли це може статися.

Три видатні візіонери в цій гонитві: футуролог доктор Іан Пірсон, працівник Google Рей Курцвейл та біомедичний дослідник Обрі де Грей.

Пірсон прогнозує, що до 2050 року багатії зможуть жити вічно завдяки завантаженню свідомості в комп’ютери або андроїдні тіла.

Курцвейл вірить, що вже до 2029 року штучний інтелект зрівняється з людським, що призведе до злиття людини і машини та досягнення безсмертя до 2045 року.

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Де Грей вважає, що старіння стане виліковною хворобою до 2050-го, дозволяючи людям жити до 1000 років і більше.

Ці прориви — не лише про довше життя, а про повну трансформацію самої суті людяності

2050: Безсмертя для еліти

До 2050 року найбагатші люди зможуть досягти безсмертя завдяки передовим технологіям, стверджує футуролог доктор Іан Пірсон.

Він вважає, що розвиток обчислювальної техніки, генної інженерії та робототехніки дозволить людям жити вічно — у вдосконалених тілах або як цифрові свідомості.

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«У 2050-му це буде доступно лише багатим і знаменитим», — каже Пірсон, додаючи, що з часом ці технології подешевшають і стануть доступними середньому класу вже в 2060-х роках.

Генна інженерія зможе омолоджувати клітини, а інтерфейси мозок-комп’ютер дозволятимуть завантажувати свідомість у віртуальну реальність або андроїдні тіла.

«Це дозволить людям мати кілька форм існування, або жити після біологічної смерті», — пояснює Пірсон.

Він переконаний, що будь-хто молодше 50 років сьогодні — має хороші шанси дожити до моменту, коли це стане доступним, а ті, кому зараз менше 40 — майже напевно отримають доступ до безсмертя.

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2029: Початок епохи людино-машин

До 2029 року штучний інтелект зрівняється з людським, запустивши еру злиття людей з машинами, вважає футуролог і колишній інженер Google Рей Курцвейл.

Курцвейл, який передбачив перемогу комп’ютерів у шахах та появу смартфонів, називає 2045 рік «Сингулярністю» — моментом, коли людський розум і штучний інтелект об’єднаються.

Він вірить, що у 2030-х роках людський мозок буде під’єднано до хмари (наприклад, за допомогою технологій на кшталт Neuralink від Ілона Маска), що значно розширить людське мислення.

«Замість того, щоб конкурувати з нами, ШІ стане нашим продовженням», — пише Курцвейл у книзі The Singularity Is Nearer (2024).

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До 2045 року, за його словами, люди зможуть копіювати свою свідомість або переносити її в нові тіла, надруковані за допомогою передових технологій.

2050: Старіння — хвороба, яку можна вилікувати

Обрі де Грей, науковець з Кембриджа з відомою двофутовою бородою, вважає старіння хворобою, яку можна вилікувати.

Через свій фонд Longevity Escape Velocity Foundation він вивчає методи відновлення клітин, які можуть дозволити людям жити до 1000 років. Він заявляє, що перша людина, яка досягне цієї вікової межі, вже народилася.

Його підхід — «інтегративне омолодження» — використовує комплексне лікування для усунення клітинних пошкоджень, таких як пошкодження ДНК чи скупчення токсинів.

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Якщо медичний прогрес не відставатиме від старіння, ми зможемо досягти «швидкості втечі від старіння» — коли тривалість життя зростатиме швидше, ніж минає час.

Інші експерти, такі як доктор Ендрю Стіл, автор книги Ageless, вважають, що нові препарати, як-от сенолітики, допоможуть значно покращити здорове старіння — навіть якщо не дадуть повного безсмертя.

Сенолітики — це клас ліків, які знищують «зомбі-клітини», що спричиняють запалення в організмі.

«Ми вже досить добре розуміємо процеси старіння, аби почати втручатися», — каже Стіл.

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До 2050 року бачення де Грея може перетворити смерть від старіння на рідкісне явище, відкриваючи медичний шлях до вічного життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі реальні істоти, такі як планарії, гідри та безсмертні медузи Turritopsis dohrnii, здатні зупиняти старіння або навіть повертати час назад.