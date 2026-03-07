Експеримент NASA змінив орбіту астероїда навколо Сонця: що сталося

Земля / © Getty Images

Людство може зіткнутися з реальною загрозою — астероїдом, здатним знищити ціле місто або навіть країну. Розуміючи ці ризики, у 2022 році американське космічне агентство NASA провело генеральну репетицію захисту планети.

Про це пише National Geographic.

Агентство навмисно спрямувало безпілотний космічний апарат на зіткнення з безпечним астероїдом, щоб перевірити можливість зміни його траєкторії. Результати цього експерименту виявилися більш приголомшливими, ніж очікувалося.

Ціллю історичної місії, що отримала назву «Випробування перенаправлення подвійного астероїда» (DART), став супутник Діморфос діаметром 160 метрів. Він обертається навколо значно більшого астероїда Дідімос, розмір якого сягає 780 метрів. Жоден з цих об’єктів не становив небезпеки для Землі.

Під час планування операції в NASA заявляли, що місія вважатиметься успішною, якщо кінетичний удар DART змінить час обертання Діморфоса навколо Дідімоса бодай на 73 секунди. Натомість невеликий космічний апарат, розміром з фургон, врізавшись у ціль на швидкості понад 22 тисячі кілометрів на годину, скоротив орбіту астероїда аж на 33 хвилини. Це відбулося завдяки потужній силі удару та масивному викиду уламків.

Неочікувані наслідки для орбіти навколо Сонця

Однак на цьому відкриття не завершилися. Цілеспрямоване зіткнення DART з Діморфосом було настільки потужним, що супутник, відступаючи, здійснив гравітаційний вплив на свого гіганта-компаньйона. Внаслідок цього обидва астероїди змістилися на іншу орбіту навколо Сонця.

«Нанісши такий сильний удар по „місяцю“, ми також трохи зрушили гігантський об’єкт, що знаходиться поруч із ним», — пояснює співавтор дослідження, планетарний астроном з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса Енді Рівкін.

Фактично, це перший задокументований випадок в історії, коли людству вдалося штучно змінити сонячну орбіту космічного тіла.

Чи існує загроза для Землі

Подвійні астероїди мають спільний гравітаційний центр, який перебуває під впливом більш масивного об’єкта. У цьому випадку Дідімос у 200 разів масивніший за свій супутник. Проте фізика процесу довела: якщо завдати потужного удару по меншому об’єкту, більший також відчує наслідки.

Перед місією науковці ретельно прораховували всі ризики. Одне з головних побоювань полягало у тому, чи не направить цей експеримент систему Дідімоса на траєкторію зіткнення із Землею.

«Що якщо цей експеримент направить систему Дідімоса на траєкторію зіткнення з Землею? Це, очевидно, небажано. Тому ми ретельно вивчили це питання», — розповів дослідник у галузі планетарного захисту з Університету Іллінойсу Рахіл Макадіа.

Моделювання показало, що загрози немає. Дослідники також з’ясували, що сам Діморфос є не монолітною скелею, а так званим «скупченням уламків» — валунами, які ледве утримуються разом слабкою гравітацією. Саме тому удар на такій швидкості викликав настільки масштабні зміни, довівши, що система планетарного захисту Землі є цілком реальною та дієвою.

