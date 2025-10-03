ТСН у соціальних мережах

Експеримент зі слонами вразив науковців: що вони можуть

Слони не просто спостерігають за людьми — вони розуміють, коли на них дивляться. Новий експеримент довів їхню здатність до складної комунікації.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Індійський слон. Фото: Yathin S Krishnappa/CC BY-SA 3.0

Індійський слон. Фото: Yathin S Krishnappa/CC BY-SA 3.0

Індійські слони виявилися здатними визначати, коли людина звертає на них увагу, і використовувати жести для спілкування.

Відповідне дослідження було опубліковане в журналі Scientific Reports.

У Таїланді науковці провели експеримент із десятьма самицями слонів, які живуть у неволі. Тваринам потрібно було «попросити» їжу в дослідниці. Вона перебувала біля відра з кормом у різних позиціях: обличчям до слона, спиною або ж замість неї залишали лише саме відро.

З’ясувалося, що слони значно частіше використовували жести саме тоді, коли поряд була людина, а не лише ємність із ласощами. При цьому вирішальним для них було не стільки те, чи дивилася експериментаторка на них, скільки положення її тулуба — чи був він розвернутий у їхній бік.

Дослідники зазначають, що такі результати доводять здатність слонів розуміти значення уваги співрозмовника й адаптувати власну комунікацію. Це відкриття може змінити уявлення про інтелект не тільки цих тварин, а й інших соціальних видів.

Нагадаємо, на півночі Мексики та на південному заході Сполучених Штатів Америки мешкає суперхижак, котрий має звички вовків. Ця крихітна миша-коник, перед тим як убити свою жертву, може вити на Місяць.

