Екстремальна погода в майбутньому може стати нормою – дослідження учених

Ель-Ніньо 1997-98 років спричинило 23 тисячі смертей і завдало збитків на мільярди доларів.

Нове дослідження науковців виявило, що збільшення середньої температури на Землі на 3,7 градуса Цельсія, призведе до того, що кліматичні явища Ель-Ніньо, які часом призводять до природних катаклізмів, у понад 90% випадків будуть екстремальними.

Про це повідомляє видання Live Science.

Під час сильних Ель-Ніньо західне узбережжя Південної Америки опиняється під потоками сильних дощів, які призводять до повеней та зсувів. Водночас західні частини Тихого океану, зокрема Індонезія та Австралія, переживають періоди посухи.

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Ель-Ніньо 1997-98 років спричинило 23 тисячі смертей і завдало збитків на мільярди доларів через шторми, посухи, повені та спалахи захворювань, викликані цими катаклізмами.

"Якщо ми опинимося в стані, в якому майже кожне Ель-Ніньо є екстремальним, це матиме величезні соціально-економічні наслідки в Тихоокеанському регіоні", - заявив провідний автор дослідження Тобіас Байр.

Згідно з моделлю клімату, з якою працювали науковці, в теперішніх умовах спостерігається вісім або дев'ять екстремальних явищ Ель-Ніньо упродовж століття. Але при потеплінні на 3,7 градуса Цельсія це число зросте до 26. При цьому 90,4% Ель-Ніньо будуть екстремальними за сьогоднішніми мірками.

Згідно з доповіддю ООН за 2023 рік, до 2100 року температура на Землі може перевищити показники доіндустріального рівня на 2,9 градуса за Цельсієм, якщо нинішні рівні викидів парникових газів не скоротяться.

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Нагадаємо, 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, але новий пік може бути перевищений вже 2024 року.

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