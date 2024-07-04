Екстремальні вибухи на Сонці раз на тисячу років можуть стати катастрофічними для життя на Землі

Нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, попереджає про потенційну загрозу для життя на Землі від екстремальних "подій сонячних частинок", які можуть серйозно пошкодити озоновий шар планети.

Приблизно кожні тисячу років сильний вибух з поверхні Сонця , "як прожектор у космос", може серйозно порушити озоновий шар Землі та вплинути на все життя на нашій планеті.

Про це пише The Independent.

Ця екстремальна "подія сонячних частинок" може наражати людей на високий рівень шкідливого ультрафіолетового випромінювання, спричиняючи високий рівень раку та навіть призводячи до змін глобального клімату, кажуть дослідники.

Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, оцінило, що може статися на Землі під час такої екстремальної події, особливо в моменти, коли захисний магнітний щит планети слабший.

Зазвичай магнітне поле Землі захищає планету, відбиваючи заряджені частинки в космосі, але сила цього магнітного щита може бути різною.

Водночас поверхня Сонця також випромінює високоенергетичні протони в так званих "подіях сонячних частинок", які можуть досягати низьких висот земної атмосфери.

Але приблизно кожне тисячоліття можуть відбуватися екстремальні явища сонячних частинок, "у тисячі разів сильніші, ніж будь-які зареєстровані сучасними приладами", пишуть дослідники в The Conversation.

"Ці вибухи протонів безпосередньо з поверхні Сонця можуть вистрілити в космос, як прожектор", — кажуть вони.

У той час як сучасні події сонячних частинок є слабкими і легко відхиляються магнітним полем Землі, екстремальні випадки вже траплялися в минулому, попереджають дослідники.

Така екстремальна подія може перекинути доміно озонового шару Землі та порушити його роботу більше ніж на рік, попереджають вчені. Без озонового шару шкідливе УФ-випромінювання може сягати поверхні планети, пошкоджуючи ДНК усіх форм життя.

"Дуже висока інтенсивність ультрафіолетового випромінювання може перешкоджати росту та фотосинтезу рослин і викликати підвищений рівень пошкодження ДНК у багатьох видів", — пишуть дослідники.

У людей це може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, катаракти та порушення імунної функції з симптомами пошкодження очей, що починаються вже за 30 хвилин до 12 годин після опромінення УФ-випромінюванням.

Якщо такий вибух від Сонця сягне Землі в період, коли магнітне поле планети набагато слабше, то пошкодження озонового шару може тривати майже шість років.

Це може збільшити рівень ультрафіолетового випромінювання, що досягає Землі, на 25% і пошкодження ДНК до 50%, що може мати катастрофічні наслідки для культур, які вирощуються по всьому світу.

"Потенційні наслідки включають серйозну небезпеку для здоров’я та довгострокові кліматичні та еволюційні наслідки", – кажуть вчені.

Один із таких сильних сонячних вибухів, ймовірно, вплинув на групи мисливців приблизно 42 200 і 41 500 років тому і, можливо, спричинив зникнення останніх неандертальців, підозрюють вчені.

Нагадаємо, вчені запропонували нову теорію існування на поверхні Місяця загадкових утворень, які називають "вихорами" або "завитками". До сьогодні дослідники достеменно не знають, як з'являються ці звивисті ділянки місячної поверхні, які значно світліші за своє оточення. Але тепер, можливо, пояснення аномалії знайдено.

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