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Ель-Ніньйо може спричинити смертність "масштабів пандемії": лише 2027 року загинуть 500 тисяч людей
Наближення природного явища Ель-Ніньйо загрожує можливими сильними посухами, повенями та екстремальною спекою.
За оцінками кліматологів, додаткова спека, спричинена нинішнім Ель-Ніньйо, може призвести до понад 5000 тисяч смертей у світі наступного року. Водночас цей феномен дає уявлення про температури, які можуть стати нормою вже за 20 років.
Про це пише видання ladbible.
Найбільший вплив у найближчий час прогнозують для Нігерії, Індонезії, Судану, Індії та Бразилії. Значно постраждати можуть також країни Сахелю та Південно-Східної Азії. Дослідники наголошують, що йдеться не лише про прямі наслідки високих температур. Ель-Ніньйо також може спричиняти посухи, лісові пожежі та повені, що призведе до додаткових смертей.
Ель-Ніньйо також може вдарити по продовольчій безпеці. У серпні Всесвітня продовольча програма попереджала, що його наслідки можуть штовхнути близько 50 мільйонів людей до гострого голоду та спричинити зростання цін.
Нинішній Ель-Ніньйо сформувався у червні та відтоді стрімко посилюється. За актуальними оцінками, ця природна аномалія може перерости у винятково потужне явище, яке іноді називають «супер-Ель-Ніньйо».
Очікується, що саме явище триватиме щонайменше до весни в Північній півкулі, але його вплив на глобальні температури може зберігатися довше.
«Ми очікуємо, що остаточні показники будуть суттєво вищими за ті, які ми наводимо нині», — сказала керівниця досліджень Climate Impact Lab Тамма Карлтон.
За даними експертів, екстремальна спека створює додаткове навантаження на серце та нирки, ускладнює підтримання нормальної температури тіла й може загострювати серцево-судинні, респіраторні та інші захворювання. Через це в офіційних документах причиною смерті часто вказують основне захворювання, а не спеку, яка погіршила стан людини.
Що таке Ель-Ніньйо
Ель-Ніньйо — це масштабне кліматичне явище природного походження, яке виникає з періодичністю від двох до семи років. Воно проявляється у коливаннях температури океанської води в центральній та східній зонах екваторіального поясу Тихого океану у поєднанні зі змінами в атмосфері зазначених районів.
Вчені зазначають, що немає переконливих доказів того, що зміна клімату посилює Ель-Ніньйо. Однак вона може погіршити його наслідки: наприклад, перетворити сильну посуху на екстремальну, уточнює старший науковий співробітник NOAA Майкл Макфаден.
Тепліша атмосфера утримує більше вологи, підвищуючи ризик екстремальних опадів і повеней. Зростання температур також може посилювати посуху, швидше висушуючи ґрунт. Оскільки середня температура на планеті вже тримається на рекордно високому рівні, Ель-Ніньйо здатний призвести до встановлення нових температурних рекордів.
Нагадаємо, нове дослідження швейцарських кліматологів доводить, що офіційні прогнози щодо глобального потепління значно недооцінюють реальні масштаби майбутнього підвищення температури на планеті.