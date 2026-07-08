Ель-Ніньйо можна зупинити: вчені зробили несподіване відкриття

Спека / © Associated Press

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Вчені за допомогою комп’ютерного моделювання з’ясували, що цілеспрямоване освітлення морських хмар здатне зупинити розвиток екстремального кліматичного явища Ель-Ніньйо, яке зазвичай приносить небезпечну погоду та трильйонні збитки для світової економіки. Дослідникам вдалося повністю повернути історично найпотужніші фази цього процесу до нейтрального стану.

Про це пише Gizmodo.

Науковці використали такий метод: вони змоделювали введення спеціальних частинок у повітря над океаном. Через це хмари стають яскравішими й відбивають більше сонячного світла назад у космос, що охолоджує воду. Цей спосіб успішно перевірили на комп’ютерних моделях найпотужніших за підсумками спостережень кліматичних криз 1997 та 2015 років.

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Керівниця дослідження, постдокторантка Чиказького університету Джессіка Ван, зазначила, що за найбільш агресивного сценарію штучне посилення хмар з червня по лютий повністю нівелювало загрозу.

«Ми змогли перетворити те, що було екстремальним або супер-Ель-Ніньо, на нейтральну подію, тож на той момент це вже навіть не було Ель-Ніньо», — розповіла Джессіка Ван.

Вона також додала, що команда дослідників була досить здивована такими результатами. Поштовхом до експерименту став природний аналог: масштабні лісові пожежі в Австралії у 2019–2020 роках. Тоді дим піднявся в атмосферу, висвітлив хмари над Тихим океаном і спровокував тривале зворотне явище — охолодження води (Ла-Нінья).

Попри успіх на комп’ютерних моделях, фахівці закликають не поспішати з реальними польовими випробуваннями через ризик непередбачуваних кліматичних наслідків. Зокрема, штучне придушення Ель-Ніньйо може занадто сильно прискорити або посилити появу Ла-Нінья, а також порушити обмін тепла й вуглецю між океаном та атмосферою.

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Співавторка дослідження, доцентка Океанографічного інституту Скріппса Кетрін Ріке, закликала ставитися до відкриття обережно.

«Це, очевидно, було справді захопливим відкриттям, але ми дійсно могли б розглядати його скоріше як підтвердження концепції, ніж як схвалення „давайте почнемо“», — заявила Кетрін Ріке.

За її словами, вчені планують ретельно дослідити потенційне посилення Ла-Нінья, перш ніж переходити до практичних кроків. Наразі робота триває, оскільки людству потрібні надійні інструменти захисту продовольчих систем та інфраструктури від екстремальних погодних умов, які загострюються через зміну клімату.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували застосувати метод ін’єкції стратосферних аерозолів для стримування екстремального кліматичного явища. Він передбачає закачування у верхні шари атмосфери величезних хмар дрібних частинок на основі сірки.

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