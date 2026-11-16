Зима / © УНІАН

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Супутникові вимірювання виявили стрімке посилення явища Ель-Ніньйо у Тихому океані, що може спричинити сильні опади та повені взимку 2026–2027 років.

Про це повідомляє наукове видання ScienceDaily з посиланням на дані дослідників NASA.

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Що таке Ель-Ніньйо та як воно формується

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, яке повторюється раз на два-сім років, коли вода в екваторіальній частині Тихого океану стає теплішою за норму.

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Зазвичай постійні вітри (пасати) зганяють теплу воду на захід океану. Коли ж вітри слабшають або змінюють напрямок, нагріта вода повертається на схід. При нагріванні вода розширюється, через що рівень моря в центральній та східній частинах океану піднімається. Це змінює рух повітряних мас і впливає на погоду по всьому світу.

Два найсильніші такі випадки за останні десятиліття сталися у 1997–1998 та 2015–2016 роках. Вони призвели до масштабних лісових пожеж в Індонезії та Амазонії, сильних посух і неврожаїв на півдні Африки, а також потужних злив і повеней у Південній Каліфорнії.

Водночас науковці пояснюють, що кожне Ель-Ніньйо розвивається по-різному — залежно від того, де саме накопичується тепла вода та як на це реагує атмосфера. Як зазначає науковий співробітник Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA Джош Вілліс, «типового» Ель-Ніньйо не існує, адже всі вони відрізняються місцем виникнення та наслідками для погоди.

Дані супутників: порівняння з 1997 та 2015 роками

Для аналізу вчені вимірюють висоту поверхні океану із супутників. Цей метод називають супутниковою альтиметрією. Дослідники NASA порівняли карти рівня моря від 13 жовтня 1997 року (супутник TOPEX/Poseidon) та 12 жовтня 2026 року (супутник Sentinel-6 Michael Freilich), прибравши з розрахунків звичайні сезонні коливання.

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За словами Джоша Вілліса, головна перевага таких спостережень — це безперервний 35-річний архів даних від супутників, що рухаються майже однаковими орбітами. Це дає змогу точно порівняти нинішнє Ель-Ніньйо з подіями 1997 року і побачити, що зараз явище може стати ще масштабнішим.

За даними NASA, Ель-Ніньйо 2026 року розвинулося набагато швидше, ніж у 1997 році. В обох випадках рівень води на заході океану низький, а на сході — рекордно високий, причому тепла вода простягається вздовж екватора аж до берегів Південної Америки.

Саме це відрізняє нинішню ситуацію від 2015 року (дані супутника Jason-2). Тоді тепла вода не дійшла так далеко на схід, тому сильні зливи накрили Мексику, Центральну Америку та південний схід США, а не Каліфорнію.

Що прогнозують вчені на зиму 2026–2027 років

За прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) від 8 жовтня 2026 року, ймовірність того, що в перші три місяці 2027 року збережеться сильне або дуже сильне Ель-Ніньйо, становить 83%. Це збільшує ризик потужних дощів і повеней цієї зими, зокрема на півдні Сполучених Штатів.

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Водночас кліматологи не можуть точно передбачити, які саме регіони постраждають найбільше, адже далеко від тропіків на погоду впливають і інші атмосферні процеси. Як пояснює Джош Вілліс, схожість нинішнього явища з подіями 1997 року не гарантує, що погода взимку буде абсолютно такою самою — наразі це лише найбільш імовірний прогноз учених.

За словами дослідників, те, чи зрівняється зима 2026–2027 років за масштабом стихійних лих із подіями 1997–1998 років, залежатиме від подальшої взаємодії океану й атмосфери в найближчі місяці.

Нагадаємо, Супер-Ель-Ніньйо насувається: його пік припадає саме на листопад–грудень. Це найпотужніше природне кліматичне явище на планеті, і його відчують усі без винятку. Синоптики кажуть: цього року Ель-Ніньйо може стати потужнішим за останні півтори сотні років.

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