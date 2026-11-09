Ель-Ніньйо змушував давні цивілізації приносити людей у жертву: що з'ясували вчені

Розкопки (ілюстративне фото)

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Потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке спричиняє руйнівні повені та інші природні катастрофи, загрожувало людям ще тисячі років тому. Археологи дослідили понад 1600 скелетів у Перу та з'ясували, як давні цивілізації реагували на кліматичні потрясіння. Результати виявилися несподіваними: навіть під час катастроф рівень насильства серед населення залишався низьким.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого оприлюднило видання IFL Science.

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Науковці вивчали історію долини Ламбаєке на півночі Перу, де протягом століть існували цивілізації Моче та Сікан. Остання домінувала в регіоні приблизно від 750 до 1375 року нашої ери.

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Ці суспільства неодноразово переживали наслідки Ель-Ніньйо. Явище спричиняло масштабні повені та скорочення рибних запасів, які були одним із головних джерел багатства регіону. Природні катастрофи завдавали серйозної шкоди місцевому населенню.

Раніше археологи знаходили тут свідчення масових людських жертвоприношень. Зокрема, останки шести молодих жінок, голови яких були повернуті до гір, звідки приходили руйнівні повені.

Дослідники припустили, що такі ритуали могли супроводжуватися загальним сплеском насильства через нестачу ресурсів та стихійні лиха. Однак їхні висновки виявилися іншими.

Як Ель-Ніньйо впливав на давні цивілізації

Завдяки сухому клімату людські останки добре збереглися. Археологи дослідили 1633 скелети, перевіряючи наявність травм та зіставляючи їх із періодами кліматичних катастроф.

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Попри масштабні жертвоприношення, серед останків людей, які не були жертвами ритуалів, лише у 25 осіб (1,6%) виявили ознаки насильницької смерті. Водночас імовірних смертей унаслідок нещасних випадків було більш ніж утричі більше.

Навіть під час найсильніших кліматичних потрясінь помітного збільшення кількості таких травм дослідники не зафіксували.

«Найбільше нас вразило те, як мало випадків міжособистісного насильства ми спостерігали поза контекстом ритуальних дій», — розповів доктор Томас Снайдер із Нью-Йоркського університету.

Науковці припускають, що правителі Моче та Сікан намагалися впливати на природні сили через людські жертвоприношення.

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«Схоже, що лідери Моче та Сікан утримували владу частково завдяки своїм заявам про те, що вони є посередниками у відносинах із природою», — пояснив доктор Гааген Клаус з Університету Джорджа Мейсона.

Що це означає на тлі сучасного Ель-Ніньйо

Автори дослідження зазначають, що нині людство має значно більше можливостей протистояти наслідкам Ель-Ніньйо. Супутники дозволяють заздалегідь попереджати про небезпеку, а транспортні мережі — доставляти продовольство до постраждалих регіонів.

Водночас навіть сучасні технології не здатні повністю усунути загрозу руйнівних стихійних лих.

Дослідники визнають і обмеження своєї роботи: не всі смертельні травми залишають сліди на кістках, а точні роки смерті давніх людей встановити неможливо.

Попри це, головний висновок дослідження полягає в тому, що кліматичні катастрофи не обов'язково призводять до сплеску насильства в суспільстві.

«Це наочно демонструє, що широкомасштабне насильство не є заздалегідь визначеною реакцією на зміну клімату. Як суспільство, ми маємо можливість і повинні обирати, як реагувати на власну кліматичну кризу», — підсумував Снайдер.

Нагадаємо, раніше науковці виявили докази масового двостороннього схрещування неандертальців із предками сучасних людей. Завдяки розшифруванню ДНК науковцям вдалося довести, що цей стародавній вид гомінідів насправді не зник безслідно 40 тисяч років тому, а був генетично асимільований значно більшою популяцією Homo sapiens.

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