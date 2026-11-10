Електромережі по всьому світі загадково пульсують кожні 60 секунд: вчені з’ясували причину

Електромережі пульсують кожні 60 секунд — вчені знайшли причину / © Associated Press

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Упродовж понад десяти років науковці фіксували незвичайне явище: електромережі в різних куточках світу демонстрували майже непомітні коливання частоти з інтервалом рівно 60 секунд. Тепер дослідники з’ясували, що причиною можуть бути звичайні системи резервного живлення.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Незвичайні коливання виявили в електромережах на п’яти континентах. Найбільше вчених дивувало те, що вони повторювалися з однаковою періодичністю навіть у системах, які фізично не пов’язані між собою.

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Перші свідчення цього явища з’явилися ще 2014 року. Тоді дослідники у Скандинавії помітили незначні зміни частоти електромережі та пов’язали їх із роботою гідроелектростанцій. Однак згодом аналогічні коливання зафіксували в континентальній Європі, Великій Британії, Австралії та США. Це свідчило про те, що причина не обмежується гідроенергетикою.

Що спричиняє загадкові коливання електромереж

Команда науковців під керівництвом фізика Дірка Віттхаута з Кельнського університету проаналізувала споживання електроенергії в будівлях німецького дослідницького центру Forschungszentrum Jülich.

З’ясувалося, що характерні коливання виникали лише в чотирьох будівлях, обладнаних джерелами безперебійного живлення. У приміщеннях без таких систем аналогічних змін не спостерігали.

Подальші вимірювання показали, що кожні 60 секунд акумуляторні системи створювали короткочасні сплески споживання електроенергії. Виробник обладнання підтвердив, що їх спричиняють автоматичні перевірки стану батарей.

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На думку дослідників, одночасна робота таких пристроїв у різних країнах може пояснюватися синхронізацією внутрішніх годинників із зовнішніми сигналами точного часу.

Через це тисячі незалежних систем здатні виконувати однакові дії практично одночасно. Хоча кожен пристрій споживає зовсім небагато електроенергії, їхня спільна робота може спричиняти помітні зміни частоти мережі.

Водночас науковці наголошують, що запропоноване пояснення ще потрібно перевірити в інших електромережах.

Чи становлять ці коливання небезпеку

Наразі виявлені зміни не загрожують стабільності електропостачання. Їхня амплітуда зазвичай становить лише кілька мілігерц.

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Проте дослідники попереджають, що з поширенням центрів обробки даних, акумуляторних накопичувачів та пристроїв із цифровим керуванням вплив синхронізованих процесів може посилюватися.

Крім того, навіть незначні коливання здатні посилюватися через особливості роботи електромережі та сприяти зношуванню обладнання, зокрема на гідроелектростанціях.

Водночас запобігти цьому явищу можна відносно простим способом. Вчені пропонують змінити програмні алгоритми так, щоб пристрої проводили автоматичні перевірки не одночасно, а з невеликими часовими інтервалами.

Дослідники вже звернулися до одного з виробників обладнання, у якому виявили таку особливість. Компанія випустила оновлення програмного забезпечення, яке зменшило сувору періодичність перевірок.

Науковці вважають, що такі зміни допоможуть уникнути небажаної синхронізації пристроїв і зробити електромережі стійкішими до коливань.

Нагадаємо, раніше науковці змоделювали, якою могла б бути Земля, якби на ній ніколи не виникло життя. Результати дослідження показали, що навіть без живих організмів планета могла б зберігати сприятливі умови протягом мільярдів років.

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