2 березня 2025 року — нова історична дата для України. Цього дня капсула пам’яті з символами української ідентичності дісталася поверхні Місяця. Запустили її ще наприкінці січня. Проєкт ініціював засновник міжнародної космічної компанії Spacebit британсько-український підприємець Павло Танасюк у співпраці з Copernic Space.

Розголосу подія набула завдяки Elledgy Media Group. Її очільниця та продюсерка Ельвіра Патерсон-Гаврилова організувала урочисту зустріч в Космічному центрі Кеннеді з Nasa на честь запуску. Також Ельвіра особисто залучила до участі український гурт The Hardkiss.

Внесок українки та глибокі сенси для нації

О 3:34 за східним часом посадковий модуль Blue Ghost успішно досягнув поверхні супутника Землі. Капсула пам’яті стала не лише технологічним досягненням, а й знаковим елементом сили та стійкості України. У ній зберігаються цифрові символи нашої культури, зокрема зображення державного прапора, дитячі малюнки та світлини. Цей жест нагадує світові, що українська нація продовжує розвиватися, навіть попри війну та кризу.

Допомогла реалізувати проєкт та зробити так, щоб про нього говорили — українка Ельвіра Патерсон-Гаврилова. Стало відомо, що вона не лише займається організацією значних подій, а й активно розвиває сферу космічних технологій.

Саме Ельвіра Патерсон-Гаврилова зі своєю агенцією Elledgy Media Group організувала урочистий вечір в NASA разом з науковцями, астронавтами та бізнесменами, благодійним фондом LadyRocket Foundation та LifeShip. Його присвятила запуску капсули пам’яті. Презентація відбулася 8 лютого 2025 року у Космічному центрі NASA імені Джона Кеннеді. Під час заходу Павло Танасюк та Ельвіра Паттерсон-Гаврилова продемонстрували фрагменти відправки капсули на Місяць, а також обговорили роль інновацій у збереженні культурної спадщини. Бізнесвумен особисто запросила український гурт The Hardkiss, аби підкреслити світовій спільноті талановитість українців.

«Я надзвичайно вдячна Павлу, що довірився та запросив мене та мою команду Elledgy Media Group організувати надзвичайно важливу для України подію в NASA. Це честь бути частиною цієї місії, що несе в собі культурне та історичне значення для нашої країни», – зазначила Ельвіра.

За словами українки, цей проєкт допомагає зберегти українську ідентичність крізь сторіччя, а ще — має неабияку унікальність для майбутнього бізнесу:

- Перший випадок, коли цифрові символи української культури опинилися на Місяці.

- Проєкт підкреслює стійкість українського народу та його прагнення до інновацій, навіть у складні часи.

- Демонструє, що Україна є частиною світової космічної спільноти та бере участь у передових технологічних досягненнях.

Про бізнес, що розвиває космічної галузь

Стало відомо, що Ельвіра не лише власниця агенції Elledgy Media Group. Вона має декілька компаній, по певним напрямках — конкурує з Ілоном Маском. Її Spacesat виготовляє, продає та запускає власні супутники. Їх використовують здебільшого для вивчення космосу, зв’язку та моніторингу Землі. Наразі Ельвіра Патерсон-Гаврилова вже працює над іншими масштабними ініціативами, включаючи, пов’язані з симуляцією життя на Марсі.

«Я з дитинства марила космосом, а зараз з захопленням розвиваюсь у цій галузі і рада повідомити: ми вже привідкриваємо двері для нової ери досліджень. Проєкти щодо симуляції життя на Марсі — це наступна мета. Моя команда докладе максимум зусиль, щоб планета стала зрозумілішою для нашого покоління, а не колись там у майбутньому» – зазначає Ельвіра Патерсон-Гаврилова.

Прапор на Місяці та нові проєкти

Доставка оцифрованого українського прапора на Місяць – це більше, ніж чергова наукова пригода. Це важливий символ, що підтверджує присутність України у світовій космічній сфері. Завдяки таким ініціативам Павла і Ельвіри та їхніх команд, Україна зміцнює свої позиції на міжнародній арені та готується до нових викликів. Бізнесвумен пишатиметься представляти нашу країну у проєктах, пов'язаних з вивченням та симуляцією життя на Марсі. Адже Україна – це держава, яка не лише бореться за своє існування, а й впевнено крокує у майбутнє — в космос.