Фото gsmarena

Реклама

Apple офіційно зняла з виробництва Mac Pro. Цей легендарний десктопний комп’ютер протягом двадцяти років залишався флагманською моделлю компанії, а тепер його вже немає на офіційному сайті Apple.

Про це йдеться у матеріалі Gsmarena.

Історія Mac Pro

Mac Pro дебютував у 2006 році, замінивши колишній флагман Power Mac G5. Як і попередник, Mac Pro був баштовим комп’ютером із модульним дизайном, що дозволяв користувачам замінювати процесор, оперативну пам’ять, оптичні та накопичувальні диски, а також карти розширення PCI.

Реклама

Базова конструкція Mac Pro залишалася практично незмінною до 2012 року, хоча комп’ютер вже починав застарівати. У 2013 році Apple представила суперечливий редизайн, відомий як «Mac у вигляді урни». Ця версія відмовилася від модульності попередньої баштової конструкції на користь компактного та інтегрованого корпусу, де єдиними змінними компонентами залишалися пам’ять і накопичувач. Згодом цю модель було знято з виробництва через обмеження терморегуляції, що унеможливлювало встановлення потужніших компонентів.

2019 року Apple представила третій і останній великий редизайн Mac Pro, повернувши модульність предків, за винятком процесора, який залишався незмінним користувачем. Ця версія стала однією з останніх моделей Apple із процесором Intel, оскільки компанія почала перехід на власні ARM-чіпи серії M.

Оновлення M-серії для Mac Pro

Оновлення відбулося 2023 року з переходом на M2 Ultra — останнє значне оновлення комп’ютера. Хоча модульність залишалася, перехід на M-серію обмежив тип пристроїв, які можна підключати до слотів PCI, що зменшило привабливість комп’ютера для ентузіастів. Поступово Mac Pro втратив статус найпотужнішого комп’ютера Apple, поступившись місцем Mac Studio, який нині є флагманським десктопом у лінійці.

За словами Марка Гурмана, Apple давно планувала припинити виробництво Mac Pro. Це не стало несподіванкою: продукт уже не мав суттєвої ролі в лінійці компанії. Великий, дорогий корпус із порожнім внутрішнім простором, обмеженими можливостями апгрейду і без чіткої аудиторії.

Реклама

Додамо, що Apple також відійшла від концепції модульності та можливості апгрейду у сучасних комп’ютерах, і класичний Mac Pro став би протилежністю сучасних Mac. Не дивно, що компанія дозволила йому «застаріти» і вирішила зняти його з виробництва.

Втім, хоч комп’ютери приходять і йдуть, Mac Pro залишиться легендою завдяки своєму естетичному дизайну, зручній модульності та високій продуктивності. Це справжня ікона індустрії, яка заслуговувала на більше.