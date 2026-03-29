ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Ера Mac Pro закінчилася: Apple знімає з виробництва культовий ПК — що сталося

Apple офіційно припинила виробництво Mac Pro після 20 років. Легендарний модульний десктоп більше не доступний у лінійці компанії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Фото gsmarena

Apple офіційно зняла з виробництва Mac Pro. Цей легендарний десктопний комп’ютер протягом двадцяти років залишався флагманською моделлю компанії, а тепер його вже немає на офіційному сайті Apple.

Про це йдеться у матеріалі Gsmarena.

Історія Mac Pro

Mac Pro дебютував у 2006 році, замінивши колишній флагман Power Mac G5. Як і попередник, Mac Pro був баштовим комп’ютером із модульним дизайном, що дозволяв користувачам замінювати процесор, оперативну пам’ять, оптичні та накопичувальні диски, а також карти розширення PCI.

Базова конструкція Mac Pro залишалася практично незмінною до 2012 року, хоча комп’ютер вже починав застарівати. У 2013 році Apple представила суперечливий редизайн, відомий як «Mac у вигляді урни». Ця версія відмовилася від модульності попередньої баштової конструкції на користь компактного та інтегрованого корпусу, де єдиними змінними компонентами залишалися пам’ять і накопичувач. Згодом цю модель було знято з виробництва через обмеження терморегуляції, що унеможливлювало встановлення потужніших компонентів.

2019 року Apple представила третій і останній великий редизайн Mac Pro, повернувши модульність предків, за винятком процесора, який залишався незмінним користувачем. Ця версія стала однією з останніх моделей Apple із процесором Intel, оскільки компанія почала перехід на власні ARM-чіпи серії M.

Оновлення M-серії для Mac Pro

Оновлення відбулося 2023 року з переходом на M2 Ultra — останнє значне оновлення комп’ютера. Хоча модульність залишалася, перехід на M-серію обмежив тип пристроїв, які можна підключати до слотів PCI, що зменшило привабливість комп’ютера для ентузіастів. Поступово Mac Pro втратив статус найпотужнішого комп’ютера Apple, поступившись місцем Mac Studio, який нині є флагманським десктопом у лінійці.

За словами Марка Гурмана, Apple давно планувала припинити виробництво Mac Pro. Це не стало несподіванкою: продукт уже не мав суттєвої ролі в лінійці компанії. Великий, дорогий корпус із порожнім внутрішнім простором, обмеженими можливостями апгрейду і без чіткої аудиторії.

Додамо, що Apple також відійшла від концепції модульності та можливості апгрейду у сучасних комп’ютерах, і класичний Mac Pro став би протилежністю сучасних Mac. Не дивно, що компанія дозволила йому «застаріти» і вирішила зняти його з виробництва.

Втім, хоч комп’ютери приходять і йдуть, Mac Pro залишиться легендою завдяки своєму естетичному дизайну, зручній модульності та високій продуктивності. Це справжня ікона індустрії, яка заслуговувала на більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie