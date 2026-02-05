Еволюція через біль: як опіки сформували у людей механізм виживання

Приборкання вогню змінило еволюцію людини

Команда дослідників під керівництвом доктора Джошуа Каддіхі висунула гіпотезу, що регулярні опіки, які наші предки отримували протягом мільйона років, стали потужним рушієм природного відбору. Вчені ідентифікували специфічні гени, які еволюціонували пришвидшеними темпами саме для того, щоб людський організм міг ефективно відновлюватися після термічних травм, що відрізняє нас від інших приматів.

Про те, як наша власна необережність та бажання зігрітись сформували сучасну фізіологію, розповідає IFLScience.

Як вогонь «переписав» імунну реакцію

Використання вогню глибоко вкорінене в людській культурі — від приготування гарячої їжі до сучасних технологій, але це неминуче призводить до травм. Щоб перевірити свою теорію, вчені порівняли реакцію шкіри на опіки у людей та людиноподібних мавп і виявили від 9 до 19 генів, які у нас еволюціонували значно швидше.

Ці гени відповідають за специфічну імунну відповідь, зокрема за викид прозапальних маркерів (цитокінів), яка при опіках є значно інтенсивнішою, ніж при звичайних порізах. Така бурхлива реакція організму необхідна для запобігання інфекціям при масштабних ураженнях шкіри, адже без цього механізму навіть невеликі опіки в давнину могли бути смертельними.

Еволюційні компроміси

Автори дослідження іронічно зауважують, що люди продовжують обпікатися і сьогодні, наводячи приклад одного з колег, який обпік губу розпеченим маслом з котлети по-київськи просто під час написання наукової роботи. Саме тому природа наділила нас підвищеною чутливістю до болю в обпечених місцях — це захисний механізм, що змушує нас берегти рану і уникати повторних травм.

Однак ця адаптація має і зворотний бік: надмірна схильність до запалення та рубцювання, яка рятує при дрібних травмах, може стати фатальною при серйозних опіках. Сильна імунна відповідь іноді призводить до системного запалення або відмови органів, що є своєрідною платою за нашу здатність виживати після дрібних побутових «зустрічей» з вогнем.

