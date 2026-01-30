Face ID для тварин: штучний інтелект навчився розпізнавати ведмедів "в обличчя"

«Обличчя» ведмедів відрізняються одне від одного не гірше за людські, але розпізнати їх наразі може лише штучний інтелект

Звичайна людина під час зустрічі з ведмедем думає про порятунок, а не про форму його носа. Проте для екологів розрізняти окремих особин критично важливо для їх збереження. Раніше це було проблемою навіть для експертів, адже ведмеді кардинально змінюються зовні: вони худнуть після сплячки і набирають величезну масу перед зимою.

Як повідомляє Popular Science, команда дослідників із Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) та Тихоокеанського університету Аляски (APU) знайшла вихід, створивши програму PoseSwin.

Як це працює

Штучний інтелект натренували на 72 000 фотографій 109 різних ведмедів. Головна фішка алгоритму — він ігнорує розміри тіла тварини, які постійно змінюються.

Замість цього ШІ фокусується на анатомічних константах:

куті нахилу надбрівних дуг;

розташуванні вух;

формі морди.

«Наша біологічна інтуїція підказала, що риси голови в поєднанні з позою будуть надійнішими, ніж форма тіла», — пояснив дослідник Олександр Матіс.

Результати та перспективи

Систему вже успішно протестували у заповідниках Аляски, зокрема у національному парку Катмай, відомому своїм «Тижнем товстого ведмедя». Програма змогла безпомилково впізнати ведмедів навіть на фотографіях, зроблених туристами.

Зараз PoseSwin моніторить понад 100 ведмедів у заповіднику Мак-Ніл-Рівер. Це дозволяє вченим стежити за переміщенням та здоров’ям хижаків безконтактним методом, не турбуючи їх.

Розробники запевняють: якщо ШІ впорався з ведмедями (яких розрізняти найважче), то з іншими видами проблем не буде. Алгоритм вже показує високу точність на макаках і може бути адаптований навіть для мишей. Програма є у відкритому доступі, тож скористатися нею може будь-який дослідник.

