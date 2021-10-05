Facebook, Instagram і WhatsApp почали відновлювати роботу після масштабного збою

Збій тривав близько семи годин.

Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp у ніч проти вівторка, 5 жовтня, почали відновлювати роботу після масштабного збою, який тривав близько семи годин.

Про це повідомляє BNO News.

"Деякі користувачі Facebook та Instagram знову в мережі, але серйозні проблеми залишаються, - йдеться у повідомленні. - WhatsApp знову в мережі для багатьох користувачів".

Збій тривав близько семи годин. Як пише CNBC, це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів.

Зауважимо, що зараз платформа налічує три мільярди користувачів.

Американський журналіст Браян Кербс назвав причиною збою Facebook невдале оновлення протоколу динамічної маршрутизації BGP.

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Через падіння акцій Facebook просів на 5%, а Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Раніше служба підтримки Twitter повідомила про усунення проблем у роботі соцмережі, викликаних навантаженням від користувачів.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Наймасштабніші проблеми виникли на платформі Facebook. Також йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram. Пізніше користувачі почали масово скаржитися на роботу у Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Детальніше про це - у матеріалі ТСН.ua.

Новини світу: у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

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