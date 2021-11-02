Facebook припинить розпізнавати обличчя на фото та відео користувачів

У компанії планують видалити шаблони облич до грудня 2021 року.

Соціальна мережа Facebook припинить використовувати технологію розпізнавання облич на фото та відео користувачів та видалить понад 1 мільярд шаблонів, які були сформовані за багато років.

Про це написав у своєму блозі на сайті компанії віце-президент зі штучного інтелекту в Facebook Джером Песенті.

За його словами, таке рішення було ухвалено, зважаючи на занепокоєння суспільства з приводу конфіденційності та безпеки.

Песенті зазначив, що соцмережа Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення.

Однак, досі не створено певного набору вимог до використання системи розпізнавання облич, тому вирішено наразі обмежити її повністю. Передбачається, що компанія видалить шаблони, які були сформовані за багато років, до грудня 2021 року. Їхня кількість становить понад 1 мільярд.

Нагадаємо, 4 жовтня цього року в роботі Facebook трапився збій - один із наймасштабніших за тривалістю та кількістю скарг.

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