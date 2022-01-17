У Facebook заблокували сторінку делегації РФ на переговорах у Відні: причина

У Facebook заблокували сторінку делегації РФ на переговорах у Відні: причина

У Facebook російську делегацію звинуватили в публікації забороненого контенту.

Адміністрація Facebook в неділю, 16 січня, обмежила доступ до офіційної сторінки російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями, створеної МЗС РФ.

Про це російські дипломати повідомили у Twitter.

Зазначається, що у соціальній мережі відповідний крок пояснили публікацією з боку російських делегатів забороненого контенту.

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"Робота починається з відновлення нашого облікового запису в Facebook, заблокованого "на хвилі" постів щодо "гарантій безпеки", - йдеться в заяві делегації РФ.

Як пише "Интерфакс", Роскомнагляд надіслав до американської компанії Meta Platforms листа з вимогою пояснити причини блокування та відновити доступ до мікроблогу.

У російському відомстві ситуацію охарактеризували як "акт цензури". "Дії адміністрації соцмережі Facebook порушують ключові принципи вільного розповсюдження інформації, безперешкодного доступу до неї", - підкреслили в документі.

Тим часом заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горелкін допустив запровадження санкцій щодо Facebook.

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"Цей акт цензури не залишиться без наслідків. Застосування санкцій у цій ситуації було б логічним, це стала міжнародна практика, а яких саме - вирішувати регулятору", - висловився він.

За інформацією Meduza, представники російської делегації репостили на своїй сторінці лише заяви керівництва Кремля та МЗС РФ. Через блокування дипломати країни планують звернутися до керівництва ОБСЄ.

Як пише російський журналіст Дмитро Валєєв, обмеження доступу до облікового запису делегації РФ у Відні з боку платформи зі США відбувається вдруге за два роки. Так, у 2021 році подібний інцидент відбувся із мережею мікроблогів Twitter.

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Кремля щодо українських перспектив в Альянсі, заявивши, що компромісів не буде.

А 10 січня у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Зменшити напругу, яку створює Росія на українському кордоні, намагалися упродовж усього тижня - на переговорах і в Женеві, і в Брюселі, і в Відні. Результатом явно незадоволені обидві сторони перемовин.

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