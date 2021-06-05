Facebook заморозив акаунти Трампа на два роки: як відреагував експрезидент США

Через два роки Facebook перегляне своє рішення і визначить, чи "загрожує" Трамп суспільній безпеці.

Компанія Facebook призупинила дію акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі та в Instagram до 7 січня 2023 року.

Про це у п’ятницю, 4 червня, із посиланням на заяву віцепрезидента Facebook з міжнародних справ і зв'язків з громадськістю Ніка Клегга повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що впродовж цього періоду Трамп та менеджери його облікових записів не зможуть публікувати нові дописи, однак користувачі матимуть доступ до всіх повідомлень, розміщених до блокування.

Відповідне рішення у Facebook ухвалили через роль екслідера США у масових заворушеннях у Вашингтоні 6 січня.

У компанії заявили, що через два роки оцінять, чи вщух "ризик для суспільної безпеки", і, ймовірно, відновлять роботу акаунтів Трампа. Клегг пообіцяв врахувати "зовнішні фактори", зокрема випадки насильства чи ознаки громадських заворушень.

Також читайте Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну онлайн-платформу

Сам Трамп назвав рішення Facebook "образою" для 75 мільйонів людей, які за нього голосували.

"Не можна, щоб їм зійшла з рук ця цензура і замовчування, і ми, врешті-решт, переможемо. Наша країна не може більше терпіти ці зловживання!" - наголосив колишній голова американської держави.

Як повідомлялося, YouTube тимчасово заблокував обліковий запис Трампа 12 січня, за шість днів після штурму Капітолія, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. До подібних рішень також вдалися Facebook та Twitter, який заявив, що не відновить акаунт Трампа, навіть якщо той знову буде балотуватися в президенти.

Новини світу: "Фейсбук" залишив Дональда Трампа без доступу до його акаунтів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання