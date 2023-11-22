Фахівці попередили про потужні магнітні бурі через "архіпелаг плям" на Сонці – подробиці

Величезний "архіпелаг сонячних плям" у 15 разів ширший за Землю незабаром може "бомбардувати" нас сонячними спалахами – магнітними бурями.

Незабаром Землю "атакуватимуть" магнітні бурі, які спричиняє "архіпелаг плям", що виник на Сонці. Він у 15 разів ширший за Землю і складається щонайменше з шести різних груп сонячних плям.

Про це йдеться у матеріалі Live Science.

"Масивна область сонячних плям, що складається щонайменше з шести різних груп сонячних плям, виникла на ближньому боці Сонця. "Архіпелаг" темних плям викидає сонячні бурі із загрозливою швидкістю, і Земля незабаром опиниться на лінії вогню", – йдеться у повідомленні.

Перша група сонячних плям, що отримала назву AR3490, повернулася на ближню сторону Сонця 18 листопада над північно-східним "плечем" зірки. За темною плямою швидко послідувала інша група сонячних плям, AR3491, яка потяглася за нею, повідомляють фахівці.

Вони також попередили, що найближчими тижнями Земля опиниться під "прицілом архіпелагу плям", що може призвести до магнітних бур.

Дослідники кажуть, що діаметр групи плям становить близько 200 тисяч кілометрів – це в понад 15 разів перевищує ширину Землі.

За даними порталу відстеження космічної погоди, за останні чотири дні плями вже випустили щонайменше 16 спалахів C-класу та три M-класу. Це другі та треті за потужністю спалахи.

Експерти прогнозують, що найближчими днями їх не лише побільшає – вони можуть стати потужнішими. Плями мають потенціал до спричинення навіть спалахів класу Х.

Ми вже повідомляли, що магнітні бурі цього тижня, 20-26 листопада, поки не будуть занадто відчутними. Прогноз сонячної та геомагнітної активності свідчить, що сонячна активність буде низькою з ймовірністю M-класу (R1 - Незначний).

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