Фахівці створили "вічні" сонячні батареї, які змінять світ: як вони працюють

"Наші онуки сміятимуться, що у нас були кабелі", – вважає Ентоні Катбертсон – один із піонерів галузі.

Шведська компанія Exeger розробила нове покоління надміцних і гнучких сонячних батарей, здатних збирати енергію від будь-якого джерела світла – навіть від свічки. Це означає, що пристрої з такими батареями ніколи не потребуватимуть зарядки.

Про це повідомляє The Independent.

Що шість секунд на фабриці на північній околиці Стокгольма надтаємна друкарня виготовляє листки вартістю тисячі євро за одиниць. Кожен з них містить 108 мініатюрних сонячних елементів, які незабаром знайдуть свій шлях до повсякденних гаджетів – від клавіатур до навушників – що кардинально змінить наше ставлення до технологій.

Швеція може здатися малоймовірним місцем для сонячної революції, але брак світла в зимові місяці був однією з причин для співзасновника компанії Exeger Джованні Філі дивитися за Сонце як на єдине джерело енергії для фотоелектричних елементів. Проривна технологія його компанії може збирати електроенергію практично з будь-якого джерела світла – від прямого сонячного світла до свічок. Можливо навіть генерувати заряд від місячного світла, хоча знадобиться певний час, щоб він приніс велику користь.

"Подібно до водоростей на дні океану, де майже непроглядно, ми можемо ефективно використовувати дуже мало фотонів", – розповів Філі.

Футболка, яку він носить, описує технологію компанії як таку, що "змінює світ", і здатну одночасно задовольнити глобальну потребу в енергії та деякі з найбільших екологічних проблем планети.

Внутрішні сонячні панелі існують десятиліттями. Але остання інновація є результатом відкриття, зробленого 1988 року щодо сонячних елементів, чутливих до барвника (DSSC). Пара вчених з Каліфорнійського університету в Берклі винайшли недорогий високоефективний елемент, який був одночасно напівгнучким і напівпрозорим, що запропонувало шлях для комерційного розвитку технології.

Трохи більше ніж через 20 років Філі та співзасновник Exeger Генрік Ліндстрем розробили новий матеріал для електродів, який забезпечував у 1000 разів кращу провідність. Цей прорив ліг в основу їхніх елементів Powerfoyle, які зараз виробляються в комерційних масштабах.

Сонячна батарея Powerfoyle Exeger / Фото: Exeger

На що здатні сонячні батареї Powerfoyle Exeger

Сонячні батареї Powerfoyle Exeger пропонують радикальний відхід від традиційних скляних панелей, усуваючи потребу у помітних для ока сріблястих лініях, що слугують провідниками. Нові батареї також не чутливі до часткового затінення, яке різко знижує ефективність фотоелектричних панелей.

Запатентований матеріал, схожий на шкіру, може навіть перетворитися майже на будь-який матеріал, щоб забезпечити бездоганну інтеграцію у величезний асортимент продуктів. Водночас матеріал залишається водо- та пилонепроникним, а також ударостійким.

"Він працює за будь-яких умов освітлення, він міцніший, ніж будь-який інший сонячний елемент у світі, його легко виготовити, і він може імітувати будь-яку поверхню – шкіру, вуглецеве волокно, дерево, матову сталь. Це також красиво. Отже, ми можемо інтегрувати продукти, які вже продаються мільярдами одиниць на рік", – розповів співзасновника Exeger.

Потужності заводу Exeger у Стокгольмі дозволяють виробляти 2,5 млн кв. м сонячних батарей щороку. Це робить його найбільшим заводом такого типу в Європі.

Сонячні батареї Powerfoyle вже знайшли свій шлях до семи готових продуктів, включно з навушники, бездротовими динаміками та велосипедним шоломом, ще шість були анонсовані. Клієнтами є Adidas, Phillips і 3M, хоча, за чутками, компанія також веде переговори з LogiTech і Apple.

Прототипи продуктів із вбудованими сонячними елементами Powerfoyle Exeger: планшет, сумка та навіть штори / Фото: Exeger

Майбутнє без акумуляторів

Exeger є одним із кількох стартапів, які почали комерціалізувати внутрішні сонячні панелі, обіцяючи чисту, нескінченну енергію, що приваблює як дослідників, так і підприємців.

Американську компанію Ambient Photonics зацікавив "магічний" потенціал розумного будинку, а також надія на те, що вдасться позбутися потреби в одноразових батареях.

"Масштаб, у якому можна розгорнути інтелектуальну електроніку, був обмежений терміном служби батареї та використанням традиційних батарей, які вимагають безперервної зарядки, стагнації дизайну продукту та мають негативні наслідки для довкілля", – розповів співзасновник і гендиректор компанії Ambient Photonics Бейтс Маршалл.

"Кожне вдосконалення щільності потужності нашого продукту наближає нас до майбутнього, де потреба в одноразових батареях буде значно зменшена, якщо не повністю подолана", – прогнозує Маршалл.

Наразі DSSC від Ambient Photonics інтегровано в пульти дистанційного керування, хоча обмеження щодо кількості тепла та світла означають, що технологія наразі обмежена застосуванням у приміщеннях.

Універсальність і довговічність Powerfoyle від Exerger означає, що єдиним обмеженням є енергоємні пристрої, як-от ноутбуки та смартфони. Однак ці батареї можуть значно збільшити час роботи акумулятора – на 50-100%.

Exeger також випробовує чохол для планшета, що працює на сонячних батареях. Він міг би забезпечити достатньо енергії для тих, хто користується планшетами рідко, щоб ніколи не потребувати зарядки.

"Наші онуки сміятимуться, що у нас були кабелі", – каже Філі.

Технологія сонячних батарей Exeger, як і принтери, які їх виробляють, є суворо охоронюваною таємницею. Навіть мета тисяч Powerfoyles, які зараз друкуються щохвилини на фабриці у Стокгольмі, ще невідома громадськості.

"Ми щойно уклали контракт із найбільшим у світі постачальником клавіатур і мишок, і вже співпрацюємо з деякими з найбільших компаній і брендів на планеті. Ця технологія захопить світ", – запевнив співзасновник Exeger.

До слова, раніше ТСН.ua повідомляв, якими альтернативними джерелами світла можна запастися: пристрої, що працюють без електрики.

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