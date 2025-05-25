Фантастичне видовище: полярники показали, як кит виривається з води (фото)

Фото: Національний антарктичний науковий центр, Євген Шаталов / © Національний антарктичний науковий центр

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Під час роботи в океані українські полярники встигли зловити на фото, як з води вистрибує кит. Іі це дійсно фантастичне видовище.

Фото кита зробив Євген Шаталов.

«Раптом ви пропустили ці знімки в наших сториз, то ми вирішили додати їх також на сторінку», — йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру.

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Полярники показали, як кит виривається з води Фото Національного антарктичного наукового центру

На світлинах можна побачити, як горбатий кит, якого вважають найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів, винирює з крижаної води на тлі айсберга.

Стрибок є одним з типів поведінки горбанів на поверхні води, яких загалом виділяють майже два десятки (за даними NOAA — Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), зазначили вчені.

Фото Національного антарктичного наукового центру / © Національний антарктичний центр

«Англійською це називається breaching whale — тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з’являється більше половини тіла тварини) або частково», — пояснили вони.

Фото Національного антарктичного наукового центру

Чому кити стрибають: пояснення науковців

За словами вчених, кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й «почухатися» об воду.

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«Інший варіант — так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал», — додали науковці.

Фото Національного антарктичного наукового центру

Але це тільки гіпотези, адже досі небагато відомо про китів — найбільших тварин планети.

Як сказали вчені, люди сильно винищили цих величних тварин під час китобійного промислу.

Водночас українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці 🇦🇶 2018 року на нашій станції «Академік Вернадський» була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

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Нагадаємо, раніше полярники зафільмували дивне явище — зняли загадкову овальну хмару, схожу на НЛО, яка «висить» у повітрі, незважаючи на вітер.

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