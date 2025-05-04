Фантастика поруч: які планети з "Зоряних війн" можуть існувати насправді

Зоряні війни.

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Сагу “Зоряні війни” знають за космічними битвами, світловими мечами й героями, але не менш вражаючою частиною всесвіту стали вигадані планети. Деякі з них виявилися не такими вже й фантастичними — наука вже має чимало прикладів їхніх реальних аналогів у нашій галактиці.

Про це розповідає Universe space tech.

Татуїн з "Зоряних війн". / © Фото з відкритих джерел

Татуїн: подвійне сонце і пустеля

У фільмах Татуїн — пустельна планета, яка обертається навколо двох зір. Раніше вважалося, що в системах із кількома зорями планети існувати не можуть — гравітаційні збурення мали б завадити їх формуванню.

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Сьогодні ж астрономи відкрили десятки екзопланет у подібних системах — із двома, трьома, а подекуди й чотирма зорями. Поки що всі відомі “татуїни” — це газові гіганти, як Kepler-47b, але науковці вважають, що в майбутньому знайдуть і кам’яні планети з подібною орбітою.

До речі, Татуїн не обов’язково має бути пустельним — усе залежить від відстані до зір та орбіти. За сприятливих умов він цілком міг би бути схожим на Землю.

Планета Хот. / © Фото з відкритих джерел

Хот: планета вічної зими

У стрічці “Імперія завдає удару у відповідь” Хот — крижаний світ із дихальною атмосферою. Аналоги такої планети існують і в нашій Сонячній системі: супутники Юпітера й Сатурна — Європа та Енцелад — повністю вкриті льодом.

Мільйони років тому й Земля проходила через період глобального заледеніння: вся планета була подібна на Хот. Температури були низькими навіть на екваторі, а життя виживало лише в поодиноких вільних від льоду зонах.

Планета Ендор. / © Фото з відкритих джерел

Ендор: супутник у лісах

Ендор — лісовий супутник газового гіганта, на якому мешкають евоки. Науково така модель реалістична. У нашій системі є великі супутники, як Ганімед і Титан, а в інших зоряних системах можуть існувати ще більші — можливо, навіть розміром із Землю.

Якщо газовий гігант розташований у зоні населеності — тобто на такій відстані від зорі, де можливе існування рідкої води, — його супутник також може бути придатним для життя. У такому разі Ендор має всі шанси наукової ймовірності.

Мустафар. / © Фото з відкритих джерел

Мустафар: справжній світ вулканів

Планета, вкрита лавою, — не вигадка. Іо, супутник Юпітера, є надзвичайно вулканічно активним світом із сотнями діючих вулканів. Його поверхня вкрита потоками сірки й магми, а під корою — океан розплавлених порід.

Це результат сильного гравітаційного впливу Юпітера, імовірно поширеного явища у Всесвіті. Отже, аналоги Мустафара — цілком реальні.

Планета Каміно. / © Фото з відкритих джерел

Каміно: планета без суходолу

Світ, повністю вкритий водою, як Каміно, — ще одна науково ймовірна модель. Деякі з уже відкритих екзопланет мають склад, що вказує на переважання води у їхній структурі.

Одним із найвідоміших прикладів є K2-18 b — планета з потужною атмосферою, слідами водяної пари та умовами, схожими за енергетичним балансом на земні. Якщо там є життя, воно могло розвинутися в умовах повної водної ізоляції.