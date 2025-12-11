Тихо Браге / © Суспільне надбання

Реклама

Данський астроном Тихо Браге, чиї надточні спостереження лягли в основу відкриттів Йоганнеса Кеплера, помер за трагічних обставин. Під час урочистої вечері при дворі імператора Рудольфа II у Празі в жовтні 1601 року вченому стало зле — він не міг покинути стіл через суворий етикет, що зрештою спричинило гостре ускладнення та фатальні наслідки.

Про це повідомило видання Mirror.

Свідки описували, що після кількох годин бенкету Браге вже не міг стримувати біль. Сечовий міхур не спорожнювався, а після повернення додому стан стрімко погіршився. За записами його помічників, астроном кілька днів боровся з лихоманкою, маренням та гострим порушенням сечовипускання — ознаками, які нині пояснюють розривом міхура або тяжкою урологічною інфекцією.

Реклама

У Празі одразу ширилися чутки: від версій про отруєння до припущень про небезпечні лікувальні засоби. Однак ексгумація 2010 та 2012 років повністю відкинула ці теорії — аналіз останків не показав смертельних доз ртуті. Науковці підтвердили: смерть найімовірніше настала через урологічну недостатність, що відповідає описаним симптомам.

Браге до останніх годин просив учня Йоганнеса Кеплера не дати пропасти його праці життя. Згодом саме ці результати — найточніші до появи телескопів — стали основою законів руху планет.

Особистість Браге була не менш яскравою, ніж його наукова спадщина. Він носив штучну металеву переносицю після дуелі з братом, а в замку утримував прирученого лося, який загинув після падіння зі сходів, перепивши пива. Під час дослідження останків археологи також встановили, що вчений мав ожиріння та ознаки хвороби DISH — стану, який спричиняє зрощення хребців. На думку дослідників, це захворювання, хоч і не було основною причиною смерті, могло ускладнювати його загальний стан в останні дні.

Нагадаємо, археологи на півночі Норвегії виявили рідкісне поховання: жінку-вікінга, яку поклали в невеликий човен разом із собакою. Могила пролежала під шаром ґрунту понад тисячу років і відкрила нові деталі про соціальний статус, побут і стосунки людей та тварин у той час.