Феномен "гулу" у вухах: чому деякі люди постійно чують вібраційний шум у повній тиші

Мільйони людей постійно чують загадковий низькочастотний шум

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Мільйони людей у різних куточках світу роками стикаються з незрозумілим низькочастотним звуком, який найчастіше відчувається як вібрація у приміщеннях під час нічного відпочинку. Науковці з Норвезького університету природничих і технічних наук провели комплексне дослідження цього загадкового феномену та нарешті змогли достеменно пояснити його природу.

Про справжні причини виникнення цього дивного та дратівливого звуку пише Daily Mail.

Історія загадкового феномену та гіпотези

Цей акустичний феномен, який згодом стали лаконічно називати просто «гул», вперше привернув масову увагу в британському місті Бристоль у середині сімдесятих років минулого століття. Тоді місцеві жителі почали скаржитися на незрозумілий шум, який спочатку помилково списували на роботу промислових вентиляторів місцевого універмагу, однак після закриття складу звук нікуди не зник. Згодом подібні аномалії почали масово фіксувати в густонаселених прибережних містах Великої Британії, а в дев’яностих роках хвиля повідомлень про гул охопила Сполучені Штати Америки, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та низку європейських країн.

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Щоб розгадати цю світову загадку, команда вчених вирішила ретельно перевірити людей, які регулярно стикаються з подібними відчуттями. Дослідники аналізували різноманітні теорії, починаючи від акустичного забруднення та специфічних звуків природи до можливої генерації низькочастотних імпульсів самим людським вухом.

«Ми знаємо, що є люди, які чують низькочастотні звуки, які насправді можна виміряти, навіть якщо інші їх не чують. Але знайти джерело цих звукових хвиль не так просто, оскільки локалізувати низькочастотні звуки складно», — пояснив професор Норвезького університету природничих і технічних наук Маркус Дрексел.

Нестандартний слух або прояв тинітусу

Під час тестувань науковці з’ясували, що внутрішнє вухо людини здатне самостійно продукувати слабкі звуки різних частот, які є побічним продуктом роботи організму та зазвичай залишаються непомітними. Результати дослідження показали, що лише двоє учасників експерименту мали об’єктивно підтверджений надзвичайно гострий слух, здатний вловлювати реальні низькочастотні коливання з довкілля. Це дозволило експертам зробити висновок, що гіпотеза про виняткову слухову чутливість до низьких частот підтверджується лише в одиничних випадках і не може пояснити масовості явища.

Для переважної більшості людей, які скаржаться на постійний вібраційний шум, справжньою причиною виявився специфічний стан слухового апарату. За словами професора Маркуса Дрексела, йдеться про суб’єктивний низькочастотний тинітус — стан, за якого людина чітко чує дзвін або гудіння всередині голови за повної відсутності будь-якого зовнішнього джерела звуку. Хоча такі пацієнти спочатку сприймають цей гул як акустичне забруднення зовнішнього середовища, насправді ці пульсації та низькочастотні звукові ілюзії генеруються безпосередньо їхнім власним організмом.

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Нагадаємо, час від часу нам сняться тривожні сни, але, як не дивно, вони можуть бути корисними. Це не випадковість і не «збій системи», ба більше, вони можуть бути одним із механізмів, за допомогою яких психіка намагається впоратися з емоційним перевантаженням.

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