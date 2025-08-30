Феномен "кривавих сліз" Діви Марії у Тревіньяно виявився аферою: що показав аналіз ДНК

Мадонна ді Тревіньяно. Фото: Facebook

Реклама

В Італії вибухнув гучний скандал навколо статуї Діви Марії у містечку Тревіньяно-Романо. Відомий релігійний символ, який з 2016 року приваблював тисячі паломників через появу «кривавих сліз» та «пророцтв», виявився частиною шахрайської схеми.

Про це повідомило видання Daily Express.

Слідчі з’ясували, що за нібито надприродними явищами стояла сама опікунка статуї Джізелла Кардіа. Аналіз зразків рідини, проведений у лютому 2025 року, показав: червоні сліди на обличчі Богородиці належали самій жінці. Це стало переломним моментом у справі.

Реклама

Від моменту встановлення статуї Кардіа регулярно заявляла про «знаки з небес». Вона переконувала, що Богородиця дарує пророцтва, а під час зібрань у каплиці нібито відбувалися чудеса — аж до «помноження страв». Щомісяця, кожного третього числа, до селища з’їжджалися сотні людей, приносячи пожертви.

Та частина місцевих жителів із самого початку сумнівалася у правдивості «феноменів». Двоє років тому в селищі навіть найняли приватного детектива, після чого до розслідування приєдналася прокуратура. Серед версій звучали як використання свинячої крові, так і навмисне шахрайство.

Результати ДНК-дослідження стали доказом для відкриття кримінальної справи. Кардіа закидають привласнення великих сум, зібраних під виглядом благодійних внесків. Слідчий Ахілле Коен-Тавор назвав експертизу «важливим кроком у відділенні віри від шахрайства».

Ще раніше Ватикан офіційно заявив, що у випадку з «Мадонною ді Тревіньяно» немає жодних надприродних явищ. У Святому Престолі закликали вірян до спокою та наголосили, що віра не може ґрунтуватися на неперевірених «свідченнях».

Реклама

Сама Джізелла Кардіа провину не визнає. Її адвокатка Соланж Марчіньйолі намагається оскаржити результати дослідження, стверджуючи, що кров могла потрапити на статую через дотики, поцілунки чи молитви паломників.

Після викриття підозрювана зникла з публічного простору. Вона залишила будинок у селищі та не виходить на зв’язок навіть із власною адвокаткою. Поліція оголосила її в розшук за підозрою у шахрайстві та привласненні пожертв.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли підтвердження ключової частини Біблії. Артефакти відповідають матеріальній культурі Ханаану часів Авраама та демонструють передові технології того часу.