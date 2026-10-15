Фермер натрапив на стародавній скарб біля свого будинку: знахідка здивувала археологів

Знайдена статуя. Фото: Міністерство туризму та старожитностей

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У Єгипті звичайні сільськогосподарські роботи обернулися несподіваним археологічним відкриттям. Місцевий фермер натрапив на стародавні кам’яні рештки просто перед своїм будинком. Подальші розкопки показали, що під землею були приховані фрагменти двох величезних царських статуй, одна з яких зображує Рамсеса II.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Незвичайне відкриття зробили в селі Бехбейт-ель-Хагар, розташованому в провінції Гарбія. Чоловік обробляв свою земельну ділянку, коли помітив кам’яний блок із різьбленими зображеннями. Зрозумівши, що знахідка може мати історичну цінність, він звернувся до місцевих інспекторів старожитностей.

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Фахівці оглянули камінь і підтвердили його давнє походження. Після цього Верховна рада старожитностей направила на місце спеціальну групу для проведення рятувальних розкопок.

Під час дослідження території археологи виявили залишки двох монументальних статуй, які, ймовірно, зображували одного з найвідоміших правителів Стародавнього Єгипту — Рамсеса II. Він перебував при владі приблизно від 1279 до 1213 року до нашої ери.

Статуя могла сягати понад восьми метрів заввишки

Однією з найважливіших знахідок стала кам’яна голова фараона заввишки близько 1,6 метра. Правитель зображений у подвійній короні, яка поєднувала білу корону Верхнього Єгипту та червону корону Нижнього Єгипту. Такий головний убір символізував єдність двох частин стародавньої держави.

Поруч археологи знайшли фрагмент задньої опори статуї. На камені зберігся напис з одним із царських імен Рамсеса II — Хор Канахт Мері-Маат. Його зазвичай перекладають як «Гор, сильний бик, улюблений Маат». Маат у давньоєгипетській міфології була богинею істини, справедливості та світового порядку.

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Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Хішам Ель-Лейті пояснив, що розміри знайденої голови дозволяють приблизно визначити висоту всієї скульптури.

За попередніми підрахунками, разом із постаментом вона могла сягати 8,5 метра. Водночас це лише оцінка, зроблена на основі пропорцій, адже більша частина монумента поки що не знайдена.

Археологи виявили ще одну царську статую

Друга знахідка виявилася не менш цікавою. Дослідники відкопали значну частину іншої статуї завдовжки приблизно 2,4 метра. У скульптури відсутні ноги та основа, однак збереглися риси обличчя й характерний головний убір фараонів — немес.

За словами представників міністерства, обличчя другої статуї дуже нагадує першу знахідку. Тому археологи припускають, що вона також може зображувати Рамсеса II.

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Проте остаточно підтвердити це поки що неможливо, оскільки на другій скульптурі не виявили написів з іменем правителя.

Приблизно за метр на північ від неї дослідники знайшли ще один важливий артефакт — блок рожевого граніту завдовжки близько 1,3 метра.

На його поверхні збереглися ієрогліфи з двома традиційними титулами єгипетських фараонів: «цар Верхнього та Нижнього Єгипту» і «син Ра».

Цікаво, що рожевий граніт, який використовували стародавні єгиптяни, переважно видобували в районі Асуана, розташованого за сотні кілометрів на південь від місця знахідки.

Чому місце знахідки здивувало дослідників

Особливу увагу археологів привернула історія самого села Бехбейт-ель-Хагар. Його назва пов’язана зі словом «каміння», що відсилає до численних гранітних уламків стародавнього храму богині Ісіди.

Ця пам’ятка, відома як Ісеум, розташована поблизу рукава Нілу Дамієтта, приблизно за вісім кілометрів на захід від міста Мансура.

На відміну від більшості єгипетських храмів, які споруджували з вапняку або пісковику, святилище Ісіди було повністю побудоване з граніту.

Основну частину храму звели за правління Нектанеба II, який керував Єгиптом від 360 до 342 року до нашої ери та вважається останнім корінним єгипетським фараоном. Завершили будівництво вже за правителів династії Птолемеїв.

Однак споруда зазнала серйозних проблем із фундаментом. За даними Метрополітен-музею, храм міг бути остаточно зруйнований землетрусом приблизно 24 року до нашої ери. Згодом його оздоблені різьбленням гранітні блоки опинилися в музейних колекціях різних країн.

Саме тут виникає головна загадка нового відкриття. Храм Ісіди почали будувати майже через 900 років після смерті Рамсеса II, статуї якого тепер знайшли неподалік.

Поки що археологи не відповіли, чи були ці монументи спочатку встановлені на території сучасного села, чи їх перевезли сюди з іншого місця значно пізніше.

Чому вчені обережні з висновками

Історія єгипетських археологічних досліджень уже знає випадки, коли величезні статуї помилково приписували Рамсесу II.

Зокрема, у березні 2017 року в районі Матарія в Каїрі, на території стародавнього Геліополя, археологи виявили приблизно восьмиметрову кварцитову статую.

Спочатку дослідники припускали, що вона зображує саме Рамсеса II, оскільки знахідку зробили неподалік руїн його храму.

Однак подальше вивчення написів показало, що монумент належав іншому фараону — Псамтіку I, який правив приблизно через шість століть після Рамсеса.

До того ж у Стародавньому Єгипті існувала практика повторного використання царських скульптур. Їх могли переносити до інших храмових комплексів або пристосовувати до нових споруд.

Подібний випадок зафіксували й у квітні 2026 року, коли єгипетське міністерство повідомило про виявлення статуї Рамсеса II у Тель-ель-Фарауні в провінції Шаркія. За висновками фахівців, спочатку вона стояла в давній столиці Пі-Рамсесі, звідки її згодом перенесли.

Наразі дослідження в Бехбейт-ель-Хагар тривають. Археологи планують відшукати інші фрагменти монументів та з’ясувати, як вони пов’язані між собою і з територією стародавнього храмового комплексу.

Нагадаємо, раніше під водою біля південного узбережжя Туреччини знайшли вантаж судна раннього бронзового віку, яке може виявитися одним із найдавніших відомих затонулих кораблів у світі.

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