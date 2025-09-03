Філери і фільтри не врятують: експерти показали, як виглядатимуть інфлюенсери у 2050 році (фото)

Блогер / © Freepik

Реклама

Експерти з Casino.org створили модель Ави — умовного інфлюенсера 2050 року, чия зовнішність демонструє негативні наслідки сучасного способу життя в соціальних мережах. За їхніми прогнозами, через 25 років інфлюенсери можуть виглядати зовсім інакше: згорблена спина, плямиста шкіра, темні кола під очима та деформоване обличчя через надмірне використання філерів.

Про це пише Daily Mail.

Експерти зазначають, що зовнішній вигляд Ави — це сукупність шкідливих звичок, які підтверджені медичними дослідженнями:

Реклама

Викривлення постави та хронічний біль . Робота інфлюенсера часто вимагає до 90 годин на тиждень, значну частину яких вони проводять, схилившись над смартфоном. Це призводить до сутулості, хронічного болю в шиї та зміщення голови вперед.

Проблеми зі шкірою . Постійний щільний макіяж викликає контактний дерматит та запалення, а тривалий вплив світлодіодного освітлення прискорює старіння шкіри, спричиняючи пігментацію та зморшки. Це явище відоме як «цифрове старіння» .

Втома та випадіння волосся . Через нерегулярний графік сну та роботу з екранами вночі інфлюенсери страждають від хронічної втоми. Порушення сну може також призвести до випадіння волосся та набряків під очима.

Деформація обличчя . Надмірна популярність косметичних філерів призводить до «пухких щік» та загостреного «відьминого підборіддя», що надає обличчю неприродного вигляду.

Облисіння. Роки використання важких нарощених пасом і тугих зачісок для фотосесій можуть послабити волосяні фолікули, що призводить до випадіння волосся і лисин.

Експерти попереджають: зовнішність Ави — це не просто фантазія, а застереження про те, що може статися з тими, хто женеться за алгоритмами, стандартами краси та постійною публікацією контенту.

Експерти Casino.org уявили, як виглядатиме пересічний інфлюенсер у 2050 році. / © casino.org

Експерти Casino.org уявили, як виглядатиме пересічний інфлюенсер у 2050 році. / © casino.org

Експерти Casino.org уявили, як виглядатиме пересічний інфлюенсер у 2050 році. / © casino.org

Нагадаємо, правильне харчування працює глибше за будь-яку сироватку: воно живить клітини, підтримує вироблення колагену та допомагає шкірі мати свіжий вигляд навіть після безсонної ночі. Ми поговорили з нутриціологинею з Intra Clinic, щоб дізнатися, які продукти варто додати у свій раціон, щоб підтримувати красу та молодість природним шляхом.

Гемоглобін — білок, що міститься в еритроцитах і відповідає за перенесення кисню до всіх клітин. Достатній рівень — сприяє правильному функціонуванню організму, а от нестача гемоглобіну призводить до стомлюваності, слабкості, зниження когнітивних здібностей, погіршення пам’яті.