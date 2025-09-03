- Дата публікації
Філери і фільтри не врятують: експерти показали, як виглядатимуть інфлюенсери у 2050 році (фото)
Дослідники зможелювали, як виглядатмуть інфлюенсери до 2050 року.
Експерти з Casino.org створили модель Ави — умовного інфлюенсера 2050 року, чия зовнішність демонструє негативні наслідки сучасного способу життя в соціальних мережах. За їхніми прогнозами, через 25 років інфлюенсери можуть виглядати зовсім інакше: згорблена спина, плямиста шкіра, темні кола під очима та деформоване обличчя через надмірне використання філерів.
Про це пише Daily Mail.
Експерти зазначають, що зовнішній вигляд Ави — це сукупність шкідливих звичок, які підтверджені медичними дослідженнями:
Викривлення постави та хронічний біль. Робота інфлюенсера часто вимагає до 90 годин на тиждень, значну частину яких вони проводять, схилившись над смартфоном. Це призводить до сутулості, хронічного болю в шиї та зміщення голови вперед.
Проблеми зі шкірою. Постійний щільний макіяж викликає контактний дерматит та запалення, а тривалий вплив світлодіодного освітлення прискорює старіння шкіри, спричиняючи пігментацію та зморшки. Це явище відоме як «цифрове старіння».
Втома та випадіння волосся. Через нерегулярний графік сну та роботу з екранами вночі інфлюенсери страждають від хронічної втоми. Порушення сну може також призвести до випадіння волосся та набряків під очима.
Деформація обличчя. Надмірна популярність косметичних філерів призводить до «пухких щік» та загостреного «відьминого підборіддя», що надає обличчю неприродного вигляду.
Облисіння. Роки використання важких нарощених пасом і тугих зачісок для фотосесій можуть послабити волосяні фолікули, що призводить до випадіння волосся і лисин.
Експерти попереджають: зовнішність Ави — це не просто фантазія, а застереження про те, що може статися з тими, хто женеться за алгоритмами, стандартами краси та постійною публікацією контенту.
