Фільм про Індіану Джонса був пророчим: археологи знайшли у храмі "Ель-Хазне" таємну гробницю

Храм "Ель-Хазне" (у пер. – "Скарбниця") у стародавньому йорданському місті Петра став всесвітньо відомою археологічною пам'яткою завдяки фільму про Індіану Джонса. Однак, нова знахідка археологів настільки неймовірна, що схожа на сценарій чергової пригодницької кінострічки.

Про це пише IFL Science.

Під будинком храму "Ель-Хазне" дослідники виявили таємну гробницю з 12 людськими скелетами. Цей храм був центром стародавнього міста, висіченого в скелях пустельного каньйону 2000 років тому людьми Набатейського царства. Тепер Петра – це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та знакова туристична пам'ятка, відома як місце, де був захований Священний Грааль у фільмі "Індіана Джонс та останній хрестовий похід".

Проте справжнє призначення "Ель-Хазне" досі залишається невідомим. Ось чому виявлення подібних гробниць таке важливе.

Трохи більше ніж 20 років тому схожі заховані гробниці були знайдені неподалік. Це змусило археологів припустити, що поруч можуть бути інші поховання, які залишалося тільки знайти. Для цього було застосовано метод дистанційного зондування, коли за допомогою індикаторів електромагнітної провідності та наземного радара скануються поверхні, щоб виявити заховані під ними порожнечі.

Після того, як команда виявила передбачувану гробницю, було складено план розкопок, який потім був виконаний командою з Йорданського департаменту старожитностей (DoA) та Американського центру досліджень (ACOR). Вони швидко розкопали камеру із похованнями, яка досі залишалася недоторканою.

"Відкриття має міжнародне значення, оскільки до цього в Петрі було виявлено дуже мало повних поховань ранніх набатеїв. Можна очікувати, що поховання, їх товари та людські останки допоможуть заповнити прогалини у наших знаннях про те, як виникла Петра та ким були набатеї", – розповіли вчені.

Зразки стін гробниці та ґрунту навколо неї свідчать, що вона була побудована в період між серединою I століття до н. е. та початком II століття н. е., тобто поховання простояло закритим приблизно 2000 років.

Неймовірно, але один із скелетів був знайдений керамічний посуд, що стискає, вражаюче схожий на Грааль, зображений у фільмі про Індіану Джонса. Ця посудина, мабуть, є фрагментом розбитого глека, виготовленого в I столітті до н. е.

"Нам ще так багато доведеться дізнатися про "Ель-Хазне". Коли і навіщо було побудовано цю чудову споруду. Ми і не підозрювали, що ці розкопки можуть повністю змінити те, що ми знаємо про храм, і допомогти розгадати таємниці набатейського народу", – розповів археолог та виконавчий директор ACOR Пірс Пол Крісман.

Нагадаємо, археологи в Туреччині в стародавньому саркофазі римського гладіатора на ім'я Євфрат виявили кістки 12 чоловіків і жінок, які датуються 5 століттям нашої ери. Гробницю виявили безпосередньо під базилікою, яка спочатку була церквою, присвяченою святому Іоанну.

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