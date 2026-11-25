Літня пара / фото ілюстративне / © weissklinik.pl

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Збалансоване харчування та регулярні тренування давно вважаються головними основами здоров’я і довголіття. Проте що насправді має більшу вагу для організму, якби довелося обирати лише один із цих факторів? Дослідження вчених дає на це запитання досить несподівану відповідь.

Про це пише видання ScienceAlert.

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«У кожному окремому випадку саме фізична активність і кардіореспіраторна витривалість набагато сильніше впливали на тривалість життя, ніж інші чинники», — зазначає фахівець із фізіології вправ Гленн Гаессер з Університету штату Аризона.

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У новому науковому дослідженні Гаессер разом зі співавтором Робертом Саллісом, лікарем спортивної медицини з Медичного центру Kaiser Permanente у Каліфорнії, проаналізували десятки досліджень і метааналізів, щоб точно оцінити, як якість раціону та рівень рухової активності впливають на ризик передчасної смерті.

За висновками вчених, хоча збалансоване харчування справді допомагає знизити ризики для здоров’я, позитивний ефект від регулярних фізичних навантажень виявляється значно сильнішим за всіма ключовими показниками. Іншими словами, брак руху шкодить організму та підвищує ризик смертності набагато відчутніше, ніж неправильне харчування.

За словами Гаессера, у людей із найгіршим раціоном або високим споживанням ультраобробленої їжі, червоного й обробленого м’яса, солодощів та смажених страв ризик смерті від усіх причин зростав на 3–20%. Водночас у тих, хто не тренується і більшу частину дня сидить, цей показник підвищувався від 46% до понад 163%.

Тож малорухливий спосіб життя сильніше підвищує ризик смертності, ніж нездоровий раціон, а зміна рівня фізичної активності дає відчутніший ефект, ніж корекція харчування. Здорові харчові звички знижували ризик смерті на 4–23%, але це менше, ніж зниження на 45–67% у тих, хто проходить 11 000–16 000 кроків щодня порівняно з 2 000–5 000 кроків, або на 41–53% у людей із найкращою кардіореспіраторною підготовкою порівняно з найгіршою.

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Через високу ефективність фізичних навантажень навіть невелике збільшення активності дає відчутний результат. За словами Гаессера, якщо люди з малорухливим способом життя додадуть до свого щоденного маршруту всього 2000 кроків — близько 1,6 кілометра — ризик передчасної смерті для них знизиться на 25–50%. Подібний ефект дають і додаткові 5–10 хвилин руху на день, що зменшує цей ризик на 30–42%.

Для порівняння, покращення раціону має скромніший вплив: подвоєння кількості овочів та фруктів із 2,5 до 5 порцій на день знижує ризик смерті на 13%, а збільшення споживання цільного зерна та клітковини до рекомендованої норми — на 6–20%.

Водночас автори роботи зауважують, що їхні висновки ґрунтуються переважно на спостереженнях, і наголошують, що відмовлятися від здорового харчування не варто. Повноцінне здоров’я потребує поєднання якісної їжі та регулярного руху, проте якщо головна мета — довголіття та захист від хронічних хвороб, саме фізичні вправи та витривалість серцево-судинної системи діють як високоефективні ліки.

Зауважимо, заняття музикою, танцями, малюванням і відвідування театрів чи музеїв можуть покращувати настрій, знижувати стрес і підтримувати фізичне та психічне здоров’я. Дослідження підтверджують, що навіть 45 хвилин творчості знижують рівень кортизолу, а оригінали картин викликають сильнішу емоційну реакцію, ніж копії.

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