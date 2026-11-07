Флешка може значно більше, ніж ви думаєте: п’ять несподіваних способів її використання

USB-флешки

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Флешки поступово втрачають популярність через хмарні сховища та сучасні зовнішні накопичувачі. Однак навіть старий USB-накопичувач може стати корисним інструментом для захисту комп’ютера, зберігання важливих документів, прослуховування музики та навіть запуску ретроігор.

Про це пише видання Pocket-lint, яке зібрало кілька незвичних способів використання флешок, що виходять далеко за межі звичайного перенесення файлів між пристроями.

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Створити аварійну операційну систему

Одне з найкорисніших застосувань флешки — створення завантажувального накопичувача з резервною операційною системою.

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Якщо Windows або macOS перестане запускатися через програмний збій, така флешка дозволить отримати доступ до інструментів відновлення, перевстановити систему або врятувати важливі файли.

Фахівці радять підготувати її заздалегідь, не чекаючи, поки комп’ютер вийде з ладу.

Слухати музику в автомобілі без інтернету

Флешку можна перетворити на портативну музичну бібліотеку для автомобіля. Достатньо записати на неї улюблені композиції та підключити до USB-порту мультимедійної системи.

Це дозволить слухати музику без мобільного інтернету та платної підписки на стримінгові сервіси. Щоправда, перед цим варто перевірити, чи підтримує автомобіль відтворення музики з USB-накопичувачів і які формати файлів розпізнає його система.

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Перетворити флешку на ключ безпеки для комп’ютера

Ще один незвичний варіант — використовувати USB-накопичувач як фізичний ключ для блокування та розблокування комп’ютера.

Наприклад, програма USB Raptor дозволяє налаштувати захист Windows таким чином, щоб доступ до ПК надавався лише після підключення спеціально підготовленої флешки.

Водночас важливо передбачити альтернативний спосіб входу на випадок втрати накопичувача, інакше можна самостійно заблокувати собі доступ до комп’ютера.

Зберігати зашифровані копії важливих документів

Флешка може стати додатковим сховищем для сканів паспортів, посвідчень, свідоцтв та інших документів, які складно або довго відновлювати.

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Видання радить дотримуватися правила трьох копій: зберігати важливі файли на комп’ютері, окремому USB-накопичувачі та в хмарному сховищі.

При цьому документи на флешці необхідно зашифрувати, щоб сторонні люди не могли отримати до них доступ. Для цього можна скористатися, зокрема, програмою VeraCrypt.

Носити із собою бібліотеку ретроігор

Ще один спосіб застосування флешки — створення портативної колекції старих відеоігор. На накопичувач можна записати файли ігор та переносити їх між пристроями, які підтримують відповідні емулятори.

Така бібліотека може стати в пригоді власникам Steam Deck, Raspberry Pi та інших пристроїв для ретрогеймінгу.

Однак варто враховувати юридичні обмеження: використання емуляторів саме по собі зазвичай не є проблемою, але завантаження та копіювання файлів ігор може порушувати авторські права.

Нагадаємо, наприкінці робочого дня більшість користувачів просто закривають кришку ноутбука й відкладають його до наступного використання. Це швидко, зручно і здається абсолютно безпечним. Чи не шкодить така звичка пристрою, читайте на ТСН.ua.

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