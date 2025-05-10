Фото Землі з боку океанічної півкулі шокувало користувачів соцмереж: що вони побачили

Планета Земля / © Pixabay

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Вірусне фото Землі з незвичного ракурсу показало «океанічну півкулю», де океани займають більшість поверхні планети. Цей знімок здивував людей, адже майже вся Земля виглядає як безкраї води, що викликало хвилю обговорень і переживань серед користувачів соцмереж.

Про це пише Daily Mail.

У вірусному дописі на X (колишній Twitter), який побачили понад 33 мільйони людей, користувач поділився знімком «боку планети, який ми не звикли бачити». Цей незвичайний вигляд Землі, де майже немає суходолу, викликав справжній фурор серед користувачів, один з яких написав: «Це страшно».

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Ми звикли бачити Землю з північної півкулі, де більшість суші, але ми часто забуваємо, що понад 70% поверхні планети покрито водою. У так званій «океанічній півкулі», стороні планети, де найбільше води, 89% поверхні займають океани, а тільки 11% — суша.

Цей незвичний вигляд «блакитної планети» викликав цікаві коментарі, зокрема один користувач пожартував: «Земля насправді має називатися водою». Фото показує величезну територію Тихого океану, найбільшого океану на планеті, який покриває більше 63 мільйонів квадратних миль і містить більше половини «вільної» води на Землі — води, що не зв’язана з мінералами в каменях.

Тихий океан настільки великий, що всі континенти могли б вміститися в його межах. На зображенні можна побачити лише зелені ділянки Нової Зеландії в нижньому лівому кутку, а частина Антарктиди виглядає з правого нижнього кута.

© Daily Mail

Верхній правий кут зображення також показує західне узбережжя Північної Америки. Однак на цій стороні планети є більше суші, ніж здається на фото, але ці острови настільки маленькі, що їх важко побачити.

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Ця частина планети також включає Гавайські острови, Фіджі, Тонгу, Самоа та багато інших островів Тихого океану, таких як Французька Полінезія і Фенікс острови. Океанічна півкуля на цьому зображенні також є місцем, де знаходиться точка Немо — найвіддаленіша точка на Землі.

З точки Немо, найвіддаленішої точки на Землі, ви будете настільки далеко від суші, що найближчі люди перебуватимуть на Міжнародній космічній станції, яка знаходиться на висоті 408 км.

Багато людей, побачивши це зображення, зауважили, що Тихий океан настільки величезний, що відчувається незручність. Один користувач написав: «Тихий океан занадто великий!» Інший додав: «Коли ти розумієш, скільки насправді води на планеті… 165 мільйонів км² глибокої, смиренної тиші».

Деякі користувачі навіть жартували, що інопланетяни можуть подумати, що Земля безжиттєва, побачивши цей бік планети. Хтось навіть пожартував: «Це, напевно, спина Землі».

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Ця величезна водна територія також є домом для багатьох островів, таких як Острови Фенікс, яких не видно на фото, але вони справді існують.

Але не всі були налякані цим зображенням. Багато користувачів виявили цікавість до цієї спокійної частини планети. Один з них навіть написав: «Кидайте мене туди». Деякі з користувачів запитували: «Що приховано під цією водою?» Інший користувач додав: «Виглядає мирно».

Також деякі користувачі почали розмірковувати про тишу і спокій океанічної півкулі, називаючи її «найспокійнішою частиною планети».

Деякі менш обізнані користувачі були здивовані побаченим, запитуючи: «Де це?» або «Це Антарктида?»

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Водночас, деякі теоретики змов, побачивши цей бік планети, почали висловлювати незрозумілі теорії. Один з них заявив, що це «дно плоскої Землі» і що ця фотографія була зроблена знизу, а плоска поверхня виглядає так, що люди плутають Землю з плоскою або круглою.

Деякі теоретики змов не розуміли, як це можливо — побачити іншу сторону Землі, і навіть ставили під сумнів, чи не є Земля зовсім не круглою.

В кінці кінців, деякі користувачі з Нової Зеландії були щасливі побачити свою країну в центрі зображення і жартували: «Перша карта світу з ТІЛЬКИ Новою Зеландією!».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Земля втратить кисень.

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