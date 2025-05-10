Фото Землі збоку океанічної півкулі шокувало користувачів соцмереж: що вони побачили

© Pixabay

Реклама

Вірусне фото Землі з незвичного ракурсу показало «океанічну півкулю», де океани займають більшість поверхні планети. Цей знімок здивував людей, адже майже вся Земля виглядає як безкраї води, що викликало хвилю обговорень та переживань серед користувачів соцмереж.

Про це пише Daily Mail .

У вирусному дописі на X (колишній Twitter), який побачили понад 33 мільйони людей, користувач поділився знімком «сторони планети, яку ми не звикли бачити».

Реклама

Ми звикли бачити Землю з північної півкулі, де більшість суші, але ми часто забуваємо, що понад 70% поверхні планети вкрито водою. У так званій «океанічній півкулі», стороні планети, де найбільше води, 89% поверхні займають океани, а лише 11% — суша.

Цей незвичний вигляд «блакитної планети» викликав цікаві коментарі, зокрема один користувач пожартував: «Земля насправді має називатися водою». Фото показує величезну територію Тихого океану, найбільшого океану на планеті, що покриває понад 63 мільйони квадратних миль і містить більше половини «вільної» води на Землі — води, що не пов'язана з мінералами в каміннях.

Тихий океан настільки великий, що всі континенти могли б уміститися в його межах. На зображенні можна побачити лише зелені ділянки Нової Зеландії у нижньому лівому кутку, а частина Антарктиди виглядає з правого нижнього угла.

© Daily Mail

Верхній правий угол зображення також показує західне побережжя Північної Америки. Однак на цій стороні планети є більше суші, ніж здається на фото, але ці острови настільки маленькі, що їх важко побачити.

Реклама

Ця частина планети також включає Гавайські острови, Фіджі, Тонгу, Самоа та багато інших островів Тихого океану, таких як Французька Полінезія та Фенікс острови. Океанічна півкуля на цьому зображенні також є місцем, де знаходиться точка Немо — найвіддаленіша точка на Землі.

З точки Немо, найвіддаленішої точки на Землі, ви будете настільки далеко від суші, що найближчі люди будуть перебувати на Міжнародній космічній станції, яка знаходиться на висоті 408 км.

Багато людей, побачивши це зображення, зауважили, що Тихий океан настільки величезний, що відчувається незручність. Один користувач написав: «Тихий океан дуже великий!» Інший додавши: «Коли ти розумієш, скільки насправді води на планеті… 165 мільйонів км² глибокої, смиренної тиші».

Деякі користувачі навіть шутили, що інопланетяни можуть подумати, що Земля безжиттєва, побачивши цей бік планети. Хтось навіть пожартував: «Це, певно, спина Землі».

Реклама

Ця величезна водна територія також є домом для багатьох островів, таких як Острів Фенікс, яких не видно на фото, але вони справді існують.

Але не всі були налякані цим зображенням. Багато користувачів виявили цікавість до цієї спокійної частини планети. Один із них навіть написав: «Кидайте мене туди». Деякі з користувачів запитували: «Що сховане під цією водою?» Інший користувач додавши: «Виглядає мирно».

Також деякі користувачі почали розмірковувати про тишу та спокій океанічної півкулі, називаючи її «найспокійнішою частиною планети».

Деякі менш освічені користувачі були здивовані побаченим, запитуючи: «Де це?» або «Це Антарктида?»

Реклама

Водночас деякі теоретики змов, побачивши цей бік планети, почали висловлювати незрозумілі теорії. Один із них заявив, що це «дно плоскої Землі» і що ця фотографія була зроблена знизу, а плоска поверхня виглядає так, що люди плутають Землю із плоскою або круглою.

Деякі теоретики змов не розуміли, як це можливо — побачити іншу сторону Землі, і навіть ставили під сумнів, чи не є Земля зовсім не круглою.

Зрештою, деякі користувачі з Нової Зеландії були щасливі побачити свою країну в центрі зображення і шутили: «Перша карта світу з ТІЛЬКИ Новою Зеландією!».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Земля втратила кисень.

Реклама