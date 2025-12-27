Фото зникають безслідно: власники Android-смартфонів скаржаться на дивний баг

Збій в Android знищує знімки відразу після фотографування / © www.freepik.com/free-photo

Уявіть ситуацію: ви робите серію знімків на концерті чи весіллі, а згодом виявляєте, що їх просто немає ні в пам’яті смартфону, ні в хмарному сховищі. Саме з такою проблемою зіткнулися власники смартфонів лінійки Pixel.

Як повідомляє видання Android Authority, скарги надходять від користувачів різних моделей, зокрема Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9 та Pixel 10.

Як це відбувається

За словами постраждалих, збій найчастіше трапляється, коли користувач робить велику кількість фотографій за короткий проміжок часу.

Сценарій виглядає так:

Людина фотографує. З’являється сповіщення про те, що «фото обробляються у фоновому режимі», яке довго не зникає. У підсумку знімки не з’являються ні в галереї, ні в Google Photos.

Файли-«привиди»

Користувачі, які спробували розібратися в проблемі самостійно, знайшли у системних папках (DCIM) дивні файли.

«Кілька користувачів повідомляють про виявлення незвичайних .JPG файлів у папках DCIM, всі зі словом „pending“ (в очікуванні) у назві та розміром нуль байт».

Тобто смартфон створює «заготовку» під файл, але не записує туди саме зображення.

Масштаб проблеми

Наразі невідомо, наскільки масовим є цей збій, проте скарги на Reddit стосуються втрати фото з важливих подій: днів народжень, весіль та відпусток.

Журналісти звернулися до Google за коментарем, щоб з’ясувати причини збою та терміни його виправлення.

Поки компанія не випустила патч, експерти радять власникам Pixel перевіряти, чи збереглися важливі кадри, перш ніж ховати телефон до кишені.

Нагадаємо, відключення світла в Україні впливають на зв’язок та на швидкість інтернета. Під час блекаутів внаслідок російських атак частина абонентів мобільного зв’язку та мобільного інтернету скаржаться на погіршення якості цих послуг.