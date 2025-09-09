ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
414
Фото з космосу здивувало вчених: як серед лісу виникла гігантська шахова дошка

Як ліс перетворили на «шахівницю»: історія дивовижного візерунка з Айдахо.

Руслана Сивак
Гігантська шахівниця

Гігантська шахівниця / © NASA

Фотографія з космосу, зроблена астронавтом, показує незвичайну ділянку землі в Айдахо, яка має вигляд як величезна шахівниця. Цей візерунок є результатом екологічної ініціативи, започаткованої близько 200 років тому.

Про це пише Livescience.

Знімок зроблено над річкою Пріст, що в північних горах Айдахо. «Шахівниця» має ширину близько 8 км та складається приблизно зі 185 квадратів. Кожен із них за розміром дорівнює 24 футбольним полям.

Цей візерунок є частиною методу управління лісами. Ще в 1800-х роках почали чергувати ділянки для вирубування. На одних квадратах дерева зрізали, щоб потім висадити нові саджанці, тоді як сусідні залишалися цілими. Коли нові дерева виростали, вирубували сусідні ділянки, і цикл повторювався.

На фото «порожні» квадрати з молодими саджанцями виглядають білими через сніг, що вкрив верхівки дерев. Старі ліси, навпаки, здаються темнішими.

Раніше деревину сплавляли річкою, але від 1990-х років цю практику припинили на користь рекреаційного використання річки. Зараз колоди перевозять вантажівками, і на знімку навіть можна розгледіти дорогу, що проходить по діагоналі через ліс.

Нагадаємо, порожні будівлі, зруйновані замки та міста-привиди завжди привертали увагу дослідників і туристів. Вони зберігають сліди історії, трагедій і часу, коли тут вирувало життя. Сьогодні ці місця стоять занедбаними, проте саме це робить їх одночасно моторошними й захопливими.

Дослідники виявили масивний «дверний отвір», захований у віддалених горах Джунгарського Алатау в Казахстані, поблизу китайського кордону.

