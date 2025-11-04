Скандал навколо TikTok: соцмережу звинуватили у “пропаганді смерті” серед підлітків

Телефон / © unsplash.com

У вівторок, 4 листопада, судові органи Франції заявили про початок розслідування щодо соціальної мережі TikTok. Розслідування зосереджене на ризиках, пов’язаних із функціоналом платформи, які можуть спонукати молодь до самогубства.

Про це інформує агентство Reuters.

Паризький прокурор Лор Беккуо заявила, що TikTok може бути каталізатором у спричиненні самогубств серед підлітків.

«Є недостатня модерація TikTok, яка має легкий доступ до платформи для неповнолітніх і складний алгоритм, який може підштовхувати вразливих користувачів до самогубства, швидко занурюючи їх у замкнене коло відповідного контенту», — пояснила прокурорка причини розслідування.

Розслідування проводитиме кіберполіцейський підрозділ паризької поліції. Йдеться про порушення, пов’язане з наданням платформи для «пропаганди на користь продуктів, об’єктів або методів, які рекомендуються як засоби для вчинення самогубства». За таке правопорушення у Франції передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

